박찬대, 李대통령 만찬서 “시장합니다”… 인천시장 도전 시사

李 대통령 당 대표 당시 원내대표단 만찬

李, 朴 발언에 특별한 언급 없이 ‘폭소’

검찰개혁·부동산 등 현안 논의는 안해

이미지 확대 이재명 대표와 박찬대 원내대표 이재명 대통령이 지난해 3월 더불어민주당 대표 시절 박찬대 당시 원내대표와 서울 종로구 안국동 사거리에서 열린 ‘야 5당 공동 내란종식·민주헌정수호를 위한 윤석열 파면 촉구 범국민대회’에서 가수 강산에의 노래를 따라 부르고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령이 5일 더불어민주당 대표 시절 호흡을 맞췄던 박찬대 전 원내대표 등과 청와대에서 비공개 만찬을 진행했다. 박 전 원내대표는 이 대통령에게 “시장합니다”라고 농담을 던지며 6월 인천시장 선거 출마 의지를 밝혔다.정치권에 따르면, 이 대통령은 이날 청와대에서 약 1시간 40분동안 비공개 만찬을 진행했다. 이 대통령이 당 대표 당시 원내대표단과 식사 자리를 한 것은 취임 이후 처음이다. 만찬에는 박 전 원내대표를 비롯해 박성준·김용민·윤종군·정준호·김태선 의원 등 전임 원내대표단 대다수가 참석한 것으로 알려졌다.박 전 원내대표는 이날 만찬에서 자신의 발언 순서가 되자 이 대통령에게 “시장합니다”라고 말했다. ‘배고프다’는 의미의 표현을 빌려 6월 지방선거에서 인천시장에 도전하기로 결심했음을 밝힌 것으로 풀이된다. 이에 이 대통령은 특별한 언급 없이 크게 웃었다고 한다.앞서 박 전 원내대표는 지난 3일 인천 연수갑 지역위원장직에서 사퇴했다. 민주당 당헌·당규상 지선 후보자 공천을 받으려면 선거 120일 전까지 지역위원장직을 내려놔야 한다. 이에 박 전 원내대표의 출마가 유력하다는 관측이다.또 박 전 원내대표는 건배사로 ‘빅토리 글로리’를 외쳤다. 박 전 원내대표가 재임 중이던 시기 이 대통령이 당선된 사실을 기념하는 의미로 해석된다. 또 다른 의원은 단어 ‘제자리’를 건배사로 이용해 “‘제’대로된 대통령, ‘자’랑스러운 대통령, ‘리(이)’쁨 받는 대통령”이라고 하기도 하는 등 화기애애한 분위기가 이어졌다고 한다.당 안팎에서는 이 대통령이 인천시장 출마가 유력한 박 전 원내대표를 청와대로 초청해 식사를 함께했다는 사실 자체가 힘을 실어주려는 의도라는 해석이 나온다. 다만 참석자들은 “이날 만찬은 몇 차례 밀린 뒤 잡힌 것”이라며 정치적 해석을 경계했다. 만찬에서는 검찰 개혁 법안, 부동산 현안 등에 대해서는 별다른 언급이 없었던 것으로 알려졌다.