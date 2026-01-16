與 서영교, 김재원의 ‘서팔계’ 발언에 모욕혐의로 고소

이미지 확대 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에 서영교 더불어민주당 의원이 참석해 있다. 2025.11.19 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에 서영교 더불어민주당 의원이 참석해 있다. 2025.11.19 홍윤기 기자

서영교 더불어민주당 의원이 자신을 겨냥해 ‘서팔계’(서영교+저팔계)라고 한 김재원 국민의힘 최고위원을 모욕 혐의로 고소했다.16일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 최근 김 최고위원에 대한 모욕 혐의 고소장을 접수해 수사에 착수했다.경찰은 김 최고위원을 상대로 피고소인 조사를 위해 의견서를 먼저 받을 예정이다.김 최고위원은 지난해 11월 3일 당 최고위원회의에서 동물 국회를 언급하며 “서영교 의원이 본명이 ‘서팔계’였다는 사실 이런 것도 드러났다”고 말했다.이는 같은 해 10월 30일 국회 법제사법위원회에서 곽규택 국민의힘 의원이 서 의원에게 “서팔계. 그만 좀 해요”라고 말하는 과정에서 처음 등장한 말이다.김 최고위원은 이를 빌려 발언한 것으로 보인다.그러나 서 의원은 곽 의원을 고소하지는 않았다.이는 면책특권이 있는 국회 상임위 안에서 나온 발언의 영향으로 풀이된다.헌법 45조에 따르면 국회의원은 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 않는다.한편 김 최고위원은 지난 13일 소셜미디어(SNS)를 통해 “도대체 무엇이 모욕이란 말인지 궁금하다”고 밝혔다.