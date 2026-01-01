“널 죽였으면 좋겠다” 이혜훈 인턴에 ‘폭언’ 논란…국힘 “병원 치료받아야”

“아이큐 한자리야? 마음대로 지껄여?”

2017년 의원 시절 인턴에 폭언 의혹

이혜훈 측 “그런 일 있었다면 진심으로 사과”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 2017년 바른정당 소속 국회의원이던 시절 의원실 인턴 직원에게 폭언했다는 의혹이 제기됐다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 인사를 하고 있다. 이 후보자는 "내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위"라며 "그러나 당시에는 내가 실체를 제대로 파악하지 못했다"고 사과했다. 2025.12.30

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회의원 시절 인턴 직원에게 폭언하는 등 ‘갑질’을 일삼았다는 의혹이 제기됐다. 이 후보자가 사과의 뜻을 밝힌 가운데, 이 후보자를 ‘배신자’로 규정하고 제명한 국민의힘은 이 후보자의 갑질 의혹을 파고들며 맹공을 준비하고 있다.1일 정계에 따르면 TV조선은 전날 이 후보자가 8년여 전 의원실 인턴 직원에게 소리를 지르고 폭언한 녹취를 공개했다.공개된 녹취에 따르면 2017년 바른정당 소속 국회의원이었던 이 후보자는 당시 의원실 인턴 직원이었던 A씨와의 통화에서 여러 차례 폭언했다.이 후보자는 A씨에게 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다고 질책하면서 “너 대한민국 말 못 알아들어? 너 뭐 아이큐 한자리야?”라고 폭언했다.A씨가 “(의원님께서) 그냥 이름만 들어간 거는 보고 안 해도…”라고 해명하자 이 후보자는 “야!!! 야!!!”라며 고성을 질렀고, “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다. 입이라고 그렇게 터졌다고 네 마음대로 지껄이고 떠들어?”라고 비난했다.이러한 통화는 3분가량 이어졌으며, A씨는 보름 뒤 의원실을 떠났다고 TV조선은 전했다.A씨는 TV조선에 “인간적인 모멸감을 느꼈다”면서, 자신이 6개월 동안 의원실에서 근무하며 이 후보자의 폭언과 고성에 시달렸다고 주장했다.이 후보자로부터 사과를 받은 적 없다는 A씨는 이 후보자와의 통화 녹취를 공개한 이유에 대해 “아랫사람을 대하는 태도, 사람에 대한 예의도 고위공직자를 평가하는 중요한 기준이라고 생각한다”라고 설명했다.이 후보자 측은 TV조선에 “그런 일이 있었다면 상처를 받은 분께 진심으로 사과드리고, 깊이 반성한다는 말씀을 전해드린다”고 밝혔다.이 후보자의 ‘갑질 의혹’이 불거지자 국민의힘은 이 후보자를 맹비난하고 나섰다.주진우 의원은 “잔인한 말에 소름이 돋는다”면서 “즉시 병원에 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관을 시키냐”라고 비판했다.이어 “민간 회사도 이 정도 갑질이면 즉시 잘린다”면서 “공직자로서 당연히 부적격”이라고 지적했다.양향자 최고위원은 1일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “익히 듣고 있었던 이야기라 놀랄 것도 없었다”라면서 “인성과 자질, 품성은 숨길 수 없다. 국민적 감정의 ‘분노 게이지’가 올라가면 (인사청문회 통과가) 어려워질 수 있다”라고 내다봤다.국민의힘은 이 후보자가 국무위원 내정 사실을 밝히지 않은 채 당무를 이어갔다면서 ‘배신자’로 규정하고 지난 28일 제명했다.