[포토] 사퇴 의사 밝히는 김병기 원내대표

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 자신을 향한 각종 의혹에 사과하며 원내대표직에서 전격적으로 사퇴했다.이날 김 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다”면서 이같이 밝혔다.한편, 김 원내대표는 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권 이용 논란 및 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인은 물론 가족을 둘러싼 의혹이 전방위적으로 쏟아지면서 사퇴 압박을 받았다.사진은 김 원내대표가 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 사퇴의사를 밝히고 있다.