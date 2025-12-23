이장우 “여당 충청권 의원들 특별법안 태반은 안 읽어”

대전·충남 통합 급물살 속 주도권 놓고 ‘신경전’
국회 실질적 분권 이룰 좋은 법안 만들라 주문
초대 통합시장직 놓고 “작은 일, 지엽적 문제”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이장우 대전시장
이장우 대전시장은 23일 “대통령의 말씀이 있기 전까지 여당 충청권 의원 중 대전·충남 통합 특별법안을 안 읽어본 의원이 태반일 것”이라고 말했다.
이 시장은 이날 대전시청에서 열린 기자 간담회에서 급물살을 타고 있는 대전·충남 통합을 놓고 여야 간 주도권 싸움이 전개되는 상황을 에둘러 비판했다. 그는 “통합에 냉소적이던 (여당이) 통합의 주역인 양 나서고 있다”면서 “수많은 지방 전문가의 땀과 노력이 배어있는 특별법안을 폄훼하는 것은 정치적 도의가 아니다”고 직격했다.
이 시장은 “국회 상정된 특별법안은 정부의 권한을 최대한 지방에 넘기는 방향으로 만들어졌다”며 “민주당도 특례 조항이 최대한 반영될 수 있도록 앞장서야 한다”고 강조했다. 이어 “통합시장은 유력한 대선주자급으로 위상이 높아지게 되며 이는 충청 정치의 복원”이라며 “여당 의원 중 누군가가 특별시장을 할 수도 있다”며 분발과 협력을 촉구했다.
그는 “대전·충남 통합은 시 도정을 책임지는 시장과 지사, 시민을 대표하는 의회의 결정이 중요하다”면서 “국회는 주도권을 가지려는 것이 아니라 실질적인 지방분권이 이뤄질 수 있도록 좋은 법안을 만드는 역할을 해야 한다”고 강조했다.
전병주 서울시의원, 한국언론연대 ‘의정·행정대상’ 최우수상
서울시의회 교육위원회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)이 지난 22일 서울 중구 프레스센터에서 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받았다. 전 부위원장은 서울교육 현안 점검과 입법 활동, 학교 현장 안전 개선 노력을 공로로 인정받았다. 전 부위원장은 통학로 교통안전 문제를 공론화하고 교육청·자치구·경찰 등 관계기관과 협의체를 통해 개선을 이끌었다. 학교 주변 보행환경 정비와 안전시설 확충 등 현장 중심 성과가 평가에 반영됐다. 의정활동 측면에서는 지방교육재정교부금 개편 관련 결의안, ‘서울시교육청 디지털재난 대비 및 대응 조례안’ 등 교육 현안과 직결된 의안을 발의했다. 본회의에서도 교부금 개편, 교육청 예산, 유보통합, 서울런 등 주요 쟁점에 대해 의견을 제시했다. 끝으로 전 부위원장은 “한 해를 마무리하는 시점에 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다”라며 “앞으로도 현장 목소리를 제도로 연결하는 의정활동에 힘써 시민이 체감하는 변화를 만들고, 서울시민의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.
서울시의회 바로가기
이런 가운데 통합을 주도해 온 이 시장과 김태흠 충남지사가 24일 충남도청에서 회동한다. 이 시장은 “재정권과 조직권, 지방분권 등 정부의 권한을 이양받을 수 있는 방안을 찾는 것이 대의”라며 “누가 행정 책임자가 되느냐는 작은 일이고 지엽적인 문제”라고 선을 그었다. 그러면서 “김 지사와는 1년 가까이 통합과 관련된 많은 의견을 교환했기에 그 기조를 유지하고 특례 조항을 행정통합안에 넣는 방안 등을 충분히 논의할 것”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지