김범석 불참 질문에 “한국어 못해서…”… 여야 질타 쏟아진 쿠팡 동문서답 청문회

의원들 질의에 엉뚱한 대답 반복

보상 질문엔 구체적인 답변 피해

과방위·정무위, 불출석 고발 조치

이미지 확대 청문회에 외국인 보낸 쿠팡… “영어 듣기평가인 줄” 국회 과학기술정보방송통신위원회가 17일 쿠팡의 대규모 개인정보 침해 사고 청문회를 연 가운데 해럴드 로저스(오른쪽) 쿠팡 대표이사가 최민희 과방위원장에게 증인 선서문을 제출하고 있다.

2025-12-18 2면

“김범석 의장은 어디 있습니까.”(황정아 더불어민주당 의원)“제가 한국어를 하지 못해서 말씀드립니다. 답변하는 내용이 제대로 통역되고 있나요.”(해럴드 로저스 쿠팡 임시 대표)17일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 청문회에서 외국인 경영진이 여야 의원 질의에 동문서답하는 장면이 연출되면서 ‘대국민 우롱 청문회’라는 비판이 나왔다. 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장 등 핵심 증인이 불출석한 것은 물론 한국어를 하지 못하는 외국인 경영진을 전면에 세운 데 대해 여야 모두 쿠팡 측을 거세게 질타했다.최민희 과방위원장이 본격 질의에 앞서 외국인 경영진의 한국어 의사소통 가능 여부를 묻자 함께 나온 브렛 매티스 정보보호최고책임자(CISO)의 통역사는 “‘장모님’과 ‘처제’, ‘아내’, ‘안녕하세요’ 정도의 한국어를 구사하지만 여기서 논의하는 내용은 알아들을 수 없다”고 밝혔다.야당 간사인 최형두 국민의힘 의원은 “(김 의장이) 글로벌 최고경영자(CEO)라는 이유로 참석 못 하겠다고 하는데 언어도단”이라며 “국민을 우롱하는 것”이라고 비판했다. 이훈기 민주당 의원은 “해럴드 로저스 대표는 허수아비 같다. 시간만 잡아먹고 있다”고 질타했다.최 위원장은 로저스 대표를 향해 “지금 엉뚱한 대답을 하기로 전략을 들고나온 것 같다”며 “동문서답하기로 마음먹고 나온 것 같다”고 꼬집었다.로저스 대표는 보상 방안과 관련해선 “현재 보상 방안을 검토 중”이라면서 “규제기관 조사에 응하고 있으며 파악 중이다. 조사 결과와 함께 보상안을 마련해 발표하겠다”고 답했다.과방위는 청문회에 불출석한 김 의장과 박대준·강한승 전 쿠팡 대표를 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하는 안을 의결했다. 정무위원회도 이날 김 의장이 정당한 이유 없이 국정감사에 불출석했다며 고발하기로 했다. 또 중대한 개인정보 유출 사고를 낸 기업에 전체 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있는 내용의 개인정보보호법 개정안도 정무위 전체회의를 통과했다.