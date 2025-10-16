경찰, 캄보디아 시아누크빌에 ‘코리안데스크’ 설치 추진

경찰, 캄보디아 시아누크빌에 ‘코리안데스크’ 설치 추진

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-16 09:31
수정 2025-10-16 09:31
지난 14일(현지시간) 오후 캄보디아 시아누크빌에 있는 범죄 단지로 추정되는 건물 모습. 2025.10.14. 연합뉴스
지난 14일(현지시간) 오후 캄보디아 시아누크빌에 있는 범죄 단지로 추정되는 건물 모습. 2025.10.14. 연합뉴스


경찰이 캄보디아 내 범죄 단지가 밀집한 시아누크빌 지역에 ‘코리안데스크’(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치를 추진 중이다.

국회 행정안전위원회 소속 위성곤 더불어민주당 의원이 16일 경찰청으로부터 제출받은 ‘캄보디아 지역 치안 대응 계획’에 따르면 경찰은 현지 파견 경찰관을 기존 3명(주재관 1명·협력관 2명)에서 8명으로 늘리는 방안을 마련했다.

급증하는 납치·감금 사건 대응을 위해 최소 5명은 증원해야 한다는 것이다.

우선 납치·감금이 빈발하는 시아누크빌에 코리안데스크를 설치, 경찰관 2명이 한국인 납치·감금 사건을 전담할 계획이다.

코리안데스크는 대사관에서 근무하는 주재관이나 협력관과 달리 현지 경찰기관에서 근무하며 신속한 수사 공조를 할 수 있다.

경찰청은 “캄보디아 사건 대응에는 코리안데스크 형태가 가장 효과적”이라며 “신속히 협의해 가장 이른 시일 내에 설치되도록 노력 중”이라고 설명했다.

대사관에는 경찰 주재관 1명, 협력관 2명 추가 투입이 논의되고 있다.
문경근 기자
