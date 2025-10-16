초유의 대법원 현장검증 국감… “정당성 검증” “사법부 붕괴”

법사위, 조희대 국정감사 2차전

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 법사위원장에 항의하는 野 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들이 15일 서울 서초구 대법원 현장 국정감사에 앞서 열린 전체회의에서 더불어민주당 주도로 ‘이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류 제출 요구의 건’이 의결되자 민주당 소속 추미애 법사위원장에게 항의하고 있다. 왼쪽부터 추 위원장, 국민의힘 주진우·나경원·신동욱·곽규택·조배숙·송석준 의원.

2025-10-16 6면

추미애 법제사법위원장을 비롯한 국회 법사위 소속 여당 의원들이 15일 대법원에서 초유의 현장검증을 강행했다. 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건에 대한 대법원 전원합의체 파기환송 선고의 정당성을 따지겠다는 이유에서다. 국민의힘은 “사실상 사법부 압수수색”이라며 강력 반발했다.법사위는 이날 오전 10시 서울 서초구 대법원 청사에서 현장 국정감사를 열었다. 대법원 내 회의실에서 국감이 진행된 경우는 있었지만 의원들이 대법관 집무실 등 내부 시설을 검증 목적으로 둘러본 것은 이번이 처음이다.추 위원장은 이날 현장검증에 앞서 전체회의를 열고 ‘자료 요구의 건’을 상정했다. 요구 자료는 이 대통령의 선거법 사건과 관련한 전원합의체 각 대법관의 사건 기록 접근 시점과 방식, 해당 사건 기록 전산 시스템 접속 로그 전체, 지난 5월 1일 이후 전산 시스템 로그 변경 및 삭제 내역 등이다. 5월 1일은 대법원 전원합의체가 당시 대선 후보이던 이 대통령에게 무죄를 선고한 원심을 파기하고 사건을 유죄 취지로 서울고법으로 돌려보낸 날이다.국민의힘은 거세게 반발했다. 나경원 국민의힘 의원은 “아무리 선출된 권력이라고 하더라도 헌법 안에서 권력을 행사해야 한다”며 “입법 권력을 빙자한 폭동”이라고 했고, 같은 당 신동욱 의원은 “더불어민주당이 요구하는 기록이 사실상 재판 과정 전체를 들여다보는 것이기 때문에 이 선례가 생기면 80년 동안 사법부가 쌓아 온 게 무너지는 것”이라고 항의했다.반면 서영교 민주당 의원은 “전원합의체에서 7만 페이지에 달하는 자료를 제대로 읽었는지, 전산 기록을 제대로 봤는지 확인해야 한다”고 했고, 같은 당 장경태 의원은 “대법관뿐 아니라 ‘조희대 별동대’라고 불리는 재판연구관 10명에 대해서도 이들이 제대로 검토했는지 알 길이 없다”며 “사건 기록 및 로그 기록 일체에 대해 당연히 확인해야 한다”고 말했다. 결국 민주당과 조국혁신당은 자료 요구의 건을 의결했다.이와 함께 민주당은 추가 증인으로 대장동·백현동 의혹 수사 등에 관여한 엄희준 검사, 대장동 의혹 관련 남욱 변호사를 추가했다.이후 민주당은 오전 11시 44분쯤부터 해당 자료들을 확보하겠다며 현장검증에 나섰다. 민주당 의원들이 6층 법원행정처장실로 이동하자 국감장에 남아 있던 천대엽 법원행정처장이 뒤늦게 따라나서기도 했다. 국민의힘은 현장검증에 불참했다.민주당 의원들은 천 처장과 1시간가량 현장검증 관련 협의를 진행한 뒤 오후 3시 40분쯤 일부 장소를 돌아봤다. 민주당은 이날 국감장에 나오지 않은 조희대 대법원장의 집무실도 검증하겠다고 했으나 이는 불발됐다.한편 정청래 민주당 대표는 법사위 현장 국감에 앞서 국회에서 기자들과 만나 “국민들은 국회의원의 발언이 아니라 대법원장의 태도를 보고 싶어 한다”며 법사위에 소란 자제를 촉구했다. 정 대표는 비공개 최고위원회의에서도 “몸싸움이나 거친 말이 있어선 안 된다”고 당부했으나 소용이 없었다.