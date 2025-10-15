이진숙, 국감서 체포 작심 비판…“대통령에게 밉보이면 이렇게”

과방위 국감 이틀째 증인 출석

“대통령한테 한번 밉보이면 ‘당신들도 이렇게 될 수 있다, 될 것이다’ 그런 메시지라고 생각한다.”이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사에 증인으로 출석해 이달 초 경찰 체포의 부당함을 주장하며 “이 정부는 비상식적인 것이 뉴노멀인 상황”이라고 목소리를 높였다.이 전 위원장은 “저를 잘라내기 위해 ‘어떤 일도 마다하지 않을 것’이라고 생각한 것은 상상할 수 있는 범주이며, 자동으로 면직·해임되고 나서 하루 뒤에 수갑까지 채워 압송한다는 것은 상상하지 못하는 범주”라고 말했다.이 전 위원장은 지난 1일 방통위가 방송미디어통신위원회(방미통위)로 개편되면서 자동 면직됐다. 그 다음날 공직선거법·국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 체포됐다가 이틀 뒤 체포적부심사를 통해 석방됐다.박충권 국민의힘 의원은 “이재명 정부와 더불어민주당에 대들면 이 전 위원장처럼 된다는 경고 메시지를 전 국민에게 보낸 것”이라고 주장했다. 그러면서 “이 전 위원장이 마치 폭군의 명절 잔치에 바쳐진 ‘추석 제물’ 같았다”고 했다.이날 국감에선 이 전 위원장이 임명한 민영삼 한국방송광고진흥공사(코바코) 사장과 여당 사이에 계엄과 내란 정의를 두고 언쟁이 발생했다. 황정아 민주당 의원이 “12·3 비상계엄은 내란이냐”고 묻자 민 사장은 “계엄은 잘못됐다고 생각하지만, 계엄을 내란으로 동일시하는 것은 대법원 판결이 나오기 전까지 동의할 수 없다”고 답했다.민 사장은 자신의 유튜브 출연에 대해 “휴일에 출연한 것”이라며 “코바코가 극우 양성소냐”라고 반문했다. 이에 최민희 과방위원장은 “증인이 계속 국회를 모욕하고 불손한 태도를 보이면 퇴장을 명령할 수 있다”고 경고했다.여야는 새롭게 출범한 방미통위를 놓고도 충돌했다. 과방위 야당 간사인 최형두 국민의힘 의원이 “기본적으로 이렇게 서두를 일이었나라는 생각이 든다. 참담하다”고 말하자, 여당 간사인 김현 민주당 의원은 “정당한 절차를 밟은 것이며 여야를 떠나서 국감은 피감기관에 대해 성실히 준비해 국민에게 소상히 보고하는 것이 임무”라고 주장했다.한편 박정훈 국민의힘 의원이 김우영 민주당 의원에게 ‘에휴 이 찌질한 놈아’라고 보낸 문자메시지가 박 의원의 휴대전화 번호와 함께 공개되면서 국감이 한때 중단됐다. 김 의원은 “공적인 국회에서 공적인 질문을 한 것 때문에 이렇게 개인적으로 문자메시지를 보내 사적인 보복을 했다”며 “기본 소양도 어긋난 사람이다. 저 사람과 과방위에서 상임위 활동을 함께 할 수 없다”고 했다.그러자 박 의원은 김 의원을 향해 “너 진짜 대단하다”며 “개인적으로 한 걸 여기서. 나가라”고 언성을 높였다. 이후에도 소란이 계속되자 최 위원장은 정회를 선포했고, 이후 박 의원을 향해 “욕설에 대해 조치를 취하겠다”며 퇴장을 명했다.