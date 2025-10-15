野 “김현지, 김일성 추종세력 연결 의혹” 대통령실 “5공 때도 안 먹힐 거짓 프레임”

野 “김현지, 김일성 추종세력 연결 의혹” 대통령실 “5공 때도 안 먹힐 거짓 프레임”

김가현 기자
김가현, 김주환, 강동용 기자
입력 2025-10-14 18:11
수정 2025-10-14 18:11
野, 이화영 변호인 교체 개입 주장도
공방전에 운영위는 증인 논의 연기

김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 증인 채택 논의가 예정돼 있던 15일 국회 운영위원회 전체회의가 연기됐다. 야당은 14일 김 실장의 각종 의혹을 제기하며 전방위 공세에 나섰다.

더불어민주당 원내 지도부 관계자는 이날 통화에서 “운영위 전체회의가 오는 29일로 미뤄질 예정”이라면서 “운영위 국감이 다음달 5, 6일 예정돼 있기 때문에 그때 해도 늦지 않다”고 설명했다. 당초 15일 회의에선 김 실장과 봉욱 대통령실 민정수석 등 국정감사 증인·참고인 채택을 논의할 예정이었다.

이에 대해 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 국회에서 열린 국감 대책회의에서 “‘존엄한 현지’를 국민의 감시로부터 보호하려는 민주당의 노력이 눈물 겨울 지경에 이르렀다”고 꼬집었다.

이날 법제사법위원회 국감에선 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건으로 수사를 받던 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이 교체되는 과정에 김 실장이 관여했다는 주장이 나왔다. 이 전 부지사의 수사를 담당했던 박상용(현 법무연수원 교수) 검사는 주진우 국민의힘 의원의 관련 질의에 “(설주완 변호사가) 김 실장으로부터 전화로 질책을 많이 받아서 더이상 나올 수 없다고 했다”고 답했다.

국민의힘은 김 실장과 ‘경기동부연합’의 관계를 집중 추궁하기도 했다. 박정훈 국민의힘 의원은 기자회견을 열고 김미희 전 통진당 의원의 선거법 재판 판결문에 적힌 김 전 의원과 김 실장의 친분을 근거로 “이재명 정부의 실세 중 실세로 꼽히는 김 실장이 김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연결돼 있다”고 주장했다.

이에 대해 김남준 대통령실 대변인은 브리핑에서 “5공화국 때도 안 먹힐 프레임”이라며 “거짓말을 하더라도 정성이 필요한데 정성조차도 부족하지 않나 생각된다”고 말했다. 민주당은 “합리적 의심이 아닌 망상”이라고 비판했다.



이날 농림축산식품해양수산위원회의 국정감사에서도 김 실장의 증인 채택을 두고 여야가 충돌했다. 국민의힘은 김 실장이 이재명 정부에서 임명된 김인호 산림청장과 인연이 있다고 주장하며 증인 출석을 요구했다.
서울 김가현·김주환·세종 강동용 기자
2025-10-15 5면
위로