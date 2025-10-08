이준석 “내 친가나 외가에 중국·조선족 전혀 없어”

방금 들어온 뉴스

이준석 "내 친가나 외가에 중국·조선족 전혀 없어"

입력 2025-10-08 11:57
수정 2025-10-08 11:57
개혁신당 이준석 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.22. 연합뉴스
개혁신당 이준석 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.22. 연합뉴스


이준석 개혁신당 대표가 본인을 향한 ‘루머’ 중 하나인 중국계 관련설에 대해 부인했다.

이 대표는 8일 페이스북을 통해 “요즘 인스타그램에서 ‘화짱조’라는 표현을 쓰며 이것저것 콘텐츠를 만드는 경우가 많다”면서 “누가 처음 퍼뜨린 말인지는 모르겠지만, 그들의 기대와 달리 나는 친가나 외가 모두 가계 내에 화교나 중국인, 조선족이 전혀 없다”고 밝혔다.

화짱조는 화교와 중국인, 조선족에 대한 멸칭으로 사용되는 신조어다. 중국 혐오 정서의 하나로 나오고 있다.

이 대표는 “그와 별개로 화교는 저기 왜 들어가 있는지 궁금하다”면서 “중국인이나 조선족 관련해서야 그에 동의하는지는 차치하고 정치적, 사회적, 일자리 문제 등 나름의 이유가 있을 수 있다고 생각한다”고 밝혔다.

그는 “화교는 오래전에 탈중국해서 대만(중화민국) 국적을 가진 사람들인데, 주현미씨나 이연복 쉐프, 후인정 감독 정도가 화교 하면 가장 먼저 떠오르는 인사들인데, 이분들은 누가 봐도 훌륭한 한국인이고 공산당과도 관계없을 이들을 같이 싸잡는 이유는 솔직히 잘 이해되지 않는다”고 했다.



이어 “대부분의 ‘짱조’는 영주권자나 취업비자 상태일 것이라 투표권이 없을 것이고, (지방선거 투표권이 일부 있지만 ‘화(화교)’에 비해 매우 적음) ‘화’를 싸잡는 이유와 적어도 60만 이상으로 추산되는 ‘화’와 그 직계 자손을 싸잡을 여유가 보수 진영에 있는지 궁금하다”고 했다.
문경근 기자
