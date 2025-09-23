추미애 “윤석열 오빠에 무슨 도움 되나” 나경원 “명예훼손 망언”

또 ‘추나대전’에 난장판 법사위

추미애 국회 법제사법위원장이 22일 국회 본관 법사위원장실 앞에서 법사위 운영에 항의하기 위해 기자회견 중인 국민의힘 의원들 뒤로 지나가고 있다. 왼쪽부터 추 위원장, 김용민 더불어민주당 의원, 국민의힘 곽규택, 조배숙, 나경원, 송석준, 주진우 의원.

“이렇게 하는 게 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 됩니까.”(추미애 국회 법제사법위원장)“여기서 윤석열 얘기가 왜 나옵니까.”(나경원 국민의힘 의원)이른바 ‘건진법사 관봉권 띠지 분실 사건’ 관련 검찰개혁 입법청문회를 진행하기 위해 22일 열린 법사위가 추 위원장과 나 의원의 ‘추나대전’으로 또다시 난장판이 됐다. 상임위원회를 거쳐 올라오는 법안들을 최종 점검하는 ‘상원’ 법사위가 회의 때마다 고성과 인신공격성 발언이 오가는 전쟁터가 된 것이다. 여야 지도부 차원의 합의 없이는 법사위가 정기국회 내내 공전할 것으로 보인다.국민의힘 의원들은 이날 회의 시작 전부터 나 의원의 간사 선임 안건을 부결한 데 대해 항의했다. 노트북 전면에는 조희대 대법원장 회동설과 관련해 ‘정치 공작, 가짜뉴스 공장 민주당’이라는 문구를 써 붙였다.추 위원장이 유인물 철거를 시도하자 국민의힘 의원들이 반발했고, 공방이 격화되는 과정에서 추 위원장은 질서유지권을 발동해 나경원·송석준·조배숙 국민의힘 의원에게 3회 경고한 뒤 퇴장을 명령했다.이 과정에서 국회 경위가 국민의힘 의석을 둘러싸는 상황이 발생했고, 추 위원장은 퇴장에 불응하는 나 의원을 향해 “그렇게 하는 것이 윤석열 오빠한테 무슨 도움이 되느냐”고 말했다. 윤 전 대통령과 나 의원은 각각 서울대 법대 79학번·82학번 선후배 사이다.나 의원은 “추 위원장의 선 넘은 저급한 성별 희화화, 치욕적 명예훼손 망언은 그 자체로 국민과 국회에 대한 모독”이라고 반발했고, 송 의원은 “(추미애의 추씨가) ‘가을 추’가 아니라 ‘추할 추’ 자가 붙는 그런 법사위”라고 지적했다. 결국 오전 회의는 청문회를 시작도 못 한 채 2시간 만에 정회했다.국민의힘 법사위 소속 의원들은 긴급 기자회견을 열고 “‘추미애 법사위’의 국회 운영은 모두 국회법을 위반하고 있다”며 “정말 입틀막”이라고 강조했다. 나 의원은 “추 위원장의 형사적 고발을 심각하게 검토하겠다”고 했다.오후 들어 재개된 청문회에서 김용 전 민주연구원 부원장의 변호인 출신인 김기표 민주당 의원은 참고인으로 출석한 신알찬 변호사를 상대로 김 전 부원장 사건과 관련한 질의를 했다. 이에 신동욱 국민의힘 의원은 “변호인들끼리 이 자리에 나와서 서로 주고받고, 김용 없는 죄 만들려고 사법개혁 청문회 하려고 하셨냐”고 비판했다.한편 국민의힘은 조 대법원장 회동설을 주장한 서영교·부승찬 민주당 의원을 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다.