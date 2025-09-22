25일 ‘檢폐지’ 본회의 예고… 野, 무한 필리버스터 검토

與 “패스트트랙 등 통해 강행 의지”

野 “‘입법 독재’ 특단의 대응 전환”

추석 명절을 앞둔 오는 25일 여야가 정부조직법 개정안 처리를 두고 다시 한번 필리버스터(무제한 토론)로 맞붙는다. 국민의힘은 더불어민주당이 강행하는 쟁점 법안뿐 아니라 비쟁점 법안까지 국회 본회의에 올라오는 모든 법안에 대한 ‘무한 필리버스터’ 카드도 검토 중이다.김병기 민주당 원내대표는 21일 취임 100일 기자간담회에서 검찰청 폐지를 위한 정부조직법 개정안과 이진숙 방송통신위원회 체제를 개편하는 방송미디어통신위법 처리 의지를 재확인했다.김 원내대표는 국민의힘의 필리버스터 대응 가능성에 대해서도 “만약 그렇게 나온다면 아무리 힘들더라도 저희가 일일이 다 받아 내겠다. 그 문제 가지고 타협은 없다”고 경고했다. 국민의힘이 상임위원장을 맡고 있는 국회기획재정위원회와 정무위원회 소관 법안 처리 방안에 대해서는 “당정대가 긴밀하게 협의하고 있다”며 “패스트트랙부터 시작해서 논의, 대화 이런 것들을 열어 놓고 있고, 25일까지는 무조건 결정 날 것”이라고 강조했다.민주당의 토론 강제 종료에 ‘24시간’ 필리버스터로 대응해 온 국민의힘도 특단의 대응으로 기조를 전환해야 한다는 당내 요구가 커지고 있다. 의원총회 때마다 ‘모든 법안에 대한 필리버스터’를 실시해 민주당의 입법 독재를 바탕으로 한 국정 운영에 정치적 부담을 줘야 한다는 의견이 끊이지 않고 있다.국민의힘 원내 관계자는 이날 통화에서 “모든 가능성을 다 열어 두고 있다”며 “이번 주 의원들의 중지를 모아 결정할 것”이라고 말했다. 민주당이 본회의에 부의된 30여건의 비쟁점 법안을 25일 모두 상정하고, 국민의힘이 모든 법안에 대해 필리버스터를 실시하면 최장 열흘에 달하는 추석 연휴 내내 필리버스터가 이어질 가능성도 있다.