‘조희대·한덕수 회동설’ 후폭풍… 與 “본질 왜곡” 野 “민주 해산”

2025-09-22 10면

조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동설을 둘러싸고 여야 간에 격한 발언이 오가는 등 후폭풍이 거세지고 있다. 더불어민주당은 ‘본질은 사법부에 대한 불신’이라며 내란전담재판부 설치 의지를 거듭 강조했고, 국민의힘은 여당이 인공지능(AI)을 사용한 녹취록을 공개했다며 ‘괴담 선동’이라고 공격했다.김병기 민주당 원내대표는 21일 취임 100일 기자간담회에서 “내란전담재판부 설치와 조 대법원장의 거취를 두고 의견이 많지만 국민 불안을 해소하는 것이 최우선”이라며 “국민 대부분은 사법부의 내란 재판을 신뢰하지 못하고 있다는 현실을 자각하길 바란다”고 지적했다.그러면서 “사법부는 국민이 안심할 수 있게끔 내란 척결에 단호하고 공정하게 (나서고), 무엇보다 (재판을) 신속히 처리할 것임을 천명해 달라”고 촉구했다. 김 원내대표는 내란전담재판부 당론 추인 가능성에 대해 “많은 논의를 통해 국민의 공감대를 얻어 처리할 것”이라고 말했다조 대법원장과 한 전 총리 회동설에 대해선 “김경호 변호사로 기억하는데 그분이 조 대법원장을 고발했다”며 “그렇기 때문에 수사 과정을 두고 보는 것이 좋다고 생각한다”고만 답했다. 앞서 김 원내대표는 지난 19일 이에 대해 “최초 거론하신 분이 해명하는 것도 좋은 방법”이라고 선을 긋는 모습을 보였다.반면 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 “(민주당은) AI로 조작된 허위 녹취, 찌라시 수준의 가짜뉴스까지 국회에서 틀어 대법원장을 공격했다”며 여당 측 의혹 제기를 ‘허위 공작’이라고 비판했다.최 수석대변인은 2008년 광우병 괴담, 2010년 천안함 폭침 음모론, 2016년 사드 전자파 괴담, 2022년 ‘첼리스트 술자리’ 의혹, 2023년 일본 방사능 오염수 방류 괴담 등을 거론하며 “괴담 정치가 괴물이 돼 마침내 사법부까지 겨누고 있다. 베네수엘라 차베스 정권이 사법부를 장악할 때 써먹었던 방식”이라고 말했다.야당은 민주당의 대법원장 사퇴 압박을 내란재판부 설치, 대법관 증원 등과 엮어 ‘사법 장악’을 시도하고 있다고 주장한다. 장동혁 국민의힘 대표는 전날 기자간담회에서 “민주당이 국회에 조작된 음성파일을 들고 와 전 국민을 상대로 대국민 사기극을 벌였다”며 “진짜 해산해야 할 위헌 정당은 민주당”이라고 역공을 퍼부었다.여기에 박수현 민주당 수석대변인은 과거 국민의힘이 김명수 전 대법원장의 사퇴를 촉구했던 것을 들며 “과거를 되돌아보라”고 맞받았다. 국민의힘 전신인 자유한국당이 당시 김 전 대법원장이 우리법연구회, 국제인권법연구회 등 진보 성향 법관 모임 출신을 중용한다는 이유로 사퇴를 요구했던 점을 상기시킨 것이다.여당은 조 대법원장 회동설의 AI 논란에 대해서도 반박에 나섰다. 백승아 원내대변인은 전날 논평에서 “(민주당) 서영교 의원에 따르면 제보자의 녹취는 AI가 아니고, 제보자 또한 특검 수사 시 증언하겠다는 입장을 분명히 하고 있다”면서 “그럼에도 국민의힘은 ‘AI 운운’하며 사건의 본질을 왜곡하고 있다”고 주장했다.한편 시민단체 서민민생대책위원회는 해당 녹취록을 처음 공개한 서 의원을 직권남용, 선거법 위반, 명예훼손 등의 혐의로 전날 서울경찰청에 고발했다.