박지원, 文과 만난 이낙연 향해 “기회주의적 작태” 비판

이미지 확대 더불어민주당 박지원 의원이 13일 국회 본회의장에서 열린 경제분야 대정부질문에서 발언하고 있다. 2025.2.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 박지원 의원이 13일 국회 본회의장에서 열린 경제분야 대정부질문에서 발언하고 있다. 2025.2.13. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박지원 더불어민주당 의원은 문재인 전 대통령과 만난 사진을 소셜미디어(SNS)에 올린 이낙연 전 국무총리를 향해 “기회주의적 작태”라고 했다.박 의원은 지난 15일 시사인 유튜브 ‘김은지의 뉴스인’에서 “이 전 총리가 문 전 대통령을 진정으로 생각했다면 본인하고 희희낙락하는 사진을 찍어 SNS에 올렸겠나”라고 밝혔다.박 의원은 “자기 정치적 입지를 모색해 보려고 수단과 방법을 가리지 않는 기회주의적 작태”라며 “더 이야기하지 맙시다”라고 했다.같은 방송에 출연한 김용남 전 새누리당 의원도 “이 전 총리 이름이 정치권 뉴스에서 언급되지 않은 지 꽤 오래됐다”며 “정치인은 자기 뉴스가 안 나오는 걸 참기 어렵다. ‘자기 부고 빼고는 다 좋은 뉴스다’ 이런 우스갯소리도 있다”고 말했다.이어 “그런데 문 전 대통령은 왜 이 전 총리를 만나줬는지 의문”이라며 “물론 찾아오겠다는 사람 뿌리치기도 쉽지 않겠습니다만 ‘지금은 상황이 좀 그러니 나중에 보자’ 뭐 이 정도 이야기는 할 수 있지 않냐”고 했다.이 전 총리는 지난 13일 페이스북에 문 전 대통령과 함께 찍은 사진을 올렸다.그는 “추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾았다. 근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나누었다”고 했다.