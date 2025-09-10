여당 강하게 비판하는 송언석 원내대표

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 2025.9.10 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 2025.9.10 홍윤기 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다.송 원내대표는 정청래 더불어민주당 대표가 이른바 ‘내란 청산’을 강조하면서 위헌정당 심판론을 띄우는 것과 관련, “자신들의 전매특허인 ‘내란 정당’ 프레임을 씌워서 야당 파괴, 보수 궤멸의 일당 독재를 구축하려 하고 있다”고 주장했다.이어 송 원내대표는 이재명 정부 100일에 대해 “협치를 파괴하는 거대 여당의 폭주 속에 정치 특검을 앞세운 야당 탄압, 정치 보복만 있을 뿐”이라고 강조했다.