조국 돌아온다…조국혁신당 “비대위원장에 조국 단수추천”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

조국 돌아온다…조국혁신당 “비대위원장에 조국 단수추천”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-09-09 17:35
수정 2025-09-09 17:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
조계사 찾은 조국 혁신정책연구원장
조계사 찾은 조국 혁신정책연구원장 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 4일 오후 서울 종로구 조계사에서 총무원장 진우스님을 예방하며 발언하고 있다. (공동취재) 2025.09.04. 뉴시스


성비위 논란으로 지도부가 전원 사퇴한 조국혁신당이 조국 혁신정책연구원장을 비상대책위원장으로 단수 추천하기로 9일 결정했다.

서왕진 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 “의원 다수는 혁신당 비대위원장으로 조 원장을 당무위원회에 추천하기로 했다”고 말했다.

김선민 대표 권한대행을 비롯한 혁신당 지도부가 성 비위 사건 논란과 관련해 지난 7일 총사퇴하면서 당은 비대위를 구성하기로 결정했다.

앞서 당내에서는 조 원장이 전면에 나서 이번 내홍 사태를 수습하는 방안이 거론됐지만, 이견이 제기돼 이날 오후까지도 결론을 내지 못하고 있었다.

조 원장 역시 이번 성 비위 사건 대응과 관련해 책임에서 자유롭지 못한 것 아니냐는 것이 반대 이유였다.

피해자 측도 조 원장이 비대위원장을 맡은 것에 반대한다고 공개적으로 밝힌 바 있다.

또 사면·복권된 지 얼마 지나지 않은 시기에 조 원장이 당무 전면에 나서는 것이 본인에게도 부담스러울 수 있다는 의견도 있었던 것으로 전해졌다.

서 원내대표는 “(조 원장 추천에) 반대해 불참한 분은 없고, 오전에 의원총회를 하고 추가적 논의를 위해 오후에 새롭게 일정을 잡으면서 외부 일정으로 참석 못한 분에게도 개별적으로 의사를 확인했다”고 덧붙였다.

그는 “조 원장이 지금 시기에 나서면 여러 어려움에 부닥칠 수 있다는 점을 고려해야 한다는 반대의견이 있었는데, 다수 의견은 조 원장이 당의 주요 리더로 그 어려움을 책임지고 헤쳐 나가는 게 본연의 역할이라는 것이어서 다수 의견으로 정리됐다”고 했다.

조 원장이 비대위원장을 맡더라도 11월로 예정된 전당대회에서 당 대표 출마는 가능하다고 서 원내대표는 설명했다.

서 원내대표는 피해자 측이 조 원장이 비대위원장을 맡는 데 대해 부정적 입장을 표한 데 대해 “공식 전달받은 바는 없는데 확인해 보겠다”고 말했다.

그러면서 “조 원장이 비대위원장 자격은 아니나 피해자를 만나 위로하고 지원하고, 당에 복귀할 후속 조치에 대해 협의를 진행할 예정이기 때문에 비대위가 구성되면 그런 노력을 충실하게 할 것으로 기대한다”고 했다.

서 원내대표는 의원들의 이런 총의를 조 원장에게 전달하고 의사를 확인할 계획이다. 그는 “전당대회 일정은 아직 논의한 바는 없다”고 했다.

비대위원장을 선출하는 당무위는 11일 열린다.
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로