전승절 행사 참석차 출국하는 우원식 국회의장과 의원들
중국 베이징에서 열리는 전승절 80주년 열병식에 참석하는 우원식(가운데) 국회의장과 박지원(앞줄 왼쪽)·김태년(앞줄 오른쪽) 더불어민주당 의원 등 여야 의원들이 2일 인천국제공항 제1여객터미널로 출국하기 위해 걸어가고 있다. 우 의장은 “김정은 북한 국무위원장을 만나게 되면 한반도 평화 문제에 대해 논의하겠지만 그런 기회가 있을지 모르겠다”고 말했다.
2025-09-03 6면
