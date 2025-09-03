전승절 행사 참석차 출국하는 우원식 국회의장과 의원들

방금 들어온 뉴스

전승절 행사 참석차 출국하는 우원식 국회의장과 의원들

입력 2025-09-03 00:50
수정 2025-09-03 00:50
전승절 행사 참석차 출국하는 우원식 국회의장과 의원들
전승절 행사 참석차 출국하는 우원식 국회의장과 의원들 중국 베이징에서 열리는 전승절 80주년 열병식에 참석하는 우원식(가운데) 국회의장과 박지원(앞줄 왼쪽)·김태년(앞줄 오른쪽) 더불어민주당 의원 등 여야 의원들이 2일 인천국제공항 제1여객터미널로 출국하기 위해 걸어가고 있다. 우 의장은 “김정은 북한 국무위원장을 만나게 되면 한반도 평화 문제에 대해 논의하겠지만 그런 기회가 있을지 모르겠다”고 말했다.
연합뉴스


중국 베이징에서 열리는 전승절 80주년 열병식에 참석하는 우원식(가운데) 국회의장과 박지원(앞줄 왼쪽)·김태년(앞줄 오른쪽) 더불어민주당 의원 등 여야 의원들이 2일 인천국제공항 제1여객터미널로 출국하기 위해 걸어가고 있다. 우 의장은 “김정은 북한 국무위원장을 만나게 되면 한반도 평화 문제에 대해 논의하겠지만 그런 기회가 있을지 모르겠다”고 말했다.

연합뉴스

2025-09-03 6면
2025-09-03 6면
