李정부 첫 정기국회 첫날 ‘드레스 코드 기싸움’… 개혁입법·예산안 등 100일 대격돌

한복 vs 상복… 갈라진 국회
더불어민주당 의원들과 국민의힘 의원들이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 각각 한복과 상복 차림으로 참석해 ‘드레스 코드 대결’을 벌였다. 정기국회 첫날부터 여야가 상반된 모습을 보이며 극한 대치를 예고했다.
안주영 전문기자
이재명 정부 첫 정기국회가 1일 개막했다. 여야는 첫날부터 각각 우원식 국회의장이 요청한 ‘한복’과 근조 리본을 단 ‘상복’ 차림으로 본회의장에 출석했다. 개혁입법과 3대 특검법 개정, 예산안 심사 등을 놓고 벌어질 100일간의 대격돌을 ‘드레스 코드 대결’로 시작한 것이다.
우 의장은 이날 회색과 보랏빛이 감도는 한복을 입고 개회를 선언한 뒤 “앞으로 100일 해야 할 일이 많다”며 “민주주의를 바로 세워 나라와 국민 생활을 안정시키라는 국민의 뜻을 깊이 헤아려 입법과 예산으로 구현해야 한다”고 말했다.
이어 “특히 이번 정기회에서 다루게 될 정부조직법과 내년도 예산은 향후 대한민국의 5년을 좌우할 첫 단추”라며 “여야 모두 국민 앞에 책임을 진다는 자세로 임해야 한다”고 강조했다. 또 “국회가 한반도 평화 환경 조성에 적극적인 역할을 하자”고도 했다.
형형색색의 한복을 입은 더불어민주당 의원들은 우 의장의 한반도 평화 결의안 채택 촉구, 헌법개정특별위원회 제안 등의 발언에 박수를 보냈지만, 국민의힘 의원들은 굳은 표정으로 침묵했다. 국민의힘 의원들의 가슴에는 ‘근조 의회 민주주의’ 리본이 달려 있었다.
문성호 서울시의원 “홍제3구역주택재건축정비사업조합과 무악재성당간의 합의 진심으로 환영”
정치자금법 위반 혐의로 구속영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원에 대한 체포동의안은 이날 오후 본회의 산회 후 국회에 제출됐다. 이르면 9일 본회의 보고 후 10일 또는 11일 표결 가능성이 제기된다. 보고 후 24시간 이후·72시간 이내에 표결하면 된다. 국민의힘 교섭단체 연설이 예정돼 있는 10일 표결 처리는 정치적 도의에 맞지 않다는 의견이 있어 11일 표결할 수 있다는 얘기도 나온다.
2025-09-02 1면
