정청래, 김문수 ‘美대사관저 수류탄’ 발언에 “사과·정정 없으면 법적 조치”

정청래 더불어민주당 대표는 국민의힘 대표 선거 결선에 진출한 김문수 후보가 ‘주한 미국 대사관저 점거 농성 사건’과 관련해 수류탄 등을 언급한 데 대해 법적 조치 가능성을 시사했다.정 대표는 24일 페이스북에 올린 글에서 “김문수씨가 ‘정청래 대표가 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는 아주 흉악한 분’이라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른 적도 없다”면서 “정정 및 사과하지 않으면 법적 조치하겠다”고 적었다.김 후보는 지난 10일 국민의힘 당 대표 선거 후보자 TV 토론에서 “정청래 같은 사람이 극좌다. (미국) 대사관 가서 쇠파이프로 현관문 부수는 사람이 극좌 테러리스트지, 부정선거 음모론자가 무슨 불을 질렀나, 폭력을 행사했느냐”라고 말했다.또 24일 YTN 뉴스와이드에 출연해 “정청래 대표 자체가 미 대사관저 담을 타 넘고 가서 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 거기다가 대사 관저에 불을 지르는, 아주 흉악한 분”이라면서 “이게 바로 극좌 테러리스트”라고 말했다.정 대표는 1989년 전국대학생대표자협의회(전대협) 소속으로 주한 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 징역 2년을 선고받아 옥고를 치른 바 있다.