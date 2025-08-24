조국, 여권 내 자숙 요구에 “고언으로 생각…제 길을 갈 것”

이미지 확대 부산 찾은 조국 조국 전 조국혁신당 대표가 24일 부산 중구 민주공원에서 넋기림마당(추념의장)을 참배한 뒤 취재진과 질의응답을 하고 있다. 2025.08.24. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 찾은 조국 조국 전 조국혁신당 대표가 24일 부산 중구 민주공원에서 넋기림마당(추념의장)을 참배한 뒤 취재진과 질의응답을 하고 있다. 2025.08.24. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조국 조국혁신당 혁신정책연구위원장은 24일 광복절 특별사면 이후 자신의 행보를 두고 여권에서 “자숙해야 한다”는 목소리가 나온 데 대해 “저를 위한 고언이라고 생각한다”고 했다.조 위원장은 이날 자신이 창당을 선언했던 중구 부산민주공원을 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 “제가 오랫동안 당을 비웠는데 그런 상태에서 존경하는 의원들의 그러한 말씀들은 감사하다”며 이같이 말했다.조 위원장은 “제가 조국혁신당 전 대표로서 창당의 주역으로서 당의 공백 기간이 있었다”면서 “역할을 하는 것은 반드시 필요하고, 그런 말씀을 받아 안으면서 제 길을 가도록 하겠다”고 말했다.그는 창당 과정에서 약속한 ‘윤석열 검찰 독재정권의 조기종식’과 ‘원내 3당’이라는 두 가지 목표를 달성했다며 “더 남은 과제가 있다”고 설명했다.조 위원장은 새로운 과제로 이재명 정부의 성공을 첫손에 꼽으며 ”이재명 정부 성공을 위해 저 역시 뛸 것“이라고 언급했다.이어 “이재명 정부가 중도보수 정당으로 자리매김했는데 아주 현명한 정책”이라며 “왼쪽이 비어서, 진보 영역이 비어서 저는 좌완투수를 하겠다”고 덧붙였다.특히 “정치영역에서 좌완투수를 해서 훌륭한 우완 분들과 함께 극우 정당인 국민의힘을 반드시 해체하겠다”며 “극우 정당을 2026년 (지방) 선거와 2028년 (국회의원) 선거에서 패퇴시키고 이재명 정부의 성공을 이루도록 하겠다”고 강조했다.‘2030 남성 극우화’ 발언으로 논란을 빚은 데 대해서는 ”2030 일부, 특히 남성은 극우화됐다고 본다“며 ”예를 들어 ‘자유대학’이라는 특정 단체를 만들어서 극우적 행태를 보이고 윤석열 석방 시 아크로비스타 (자택) 앞에서 윤석열에게 환호하고 ‘윤어게인’(윤석열 전 대통령 어게인)을 외치는 2030이 극우화되어 있지 않다고 누가 그러겠나“라고 했다.이어 “하지만 그런 분들도 우리나라 국민이다. 극우화된 2030 남성도 국민”이라며 “그분들이 일자리 문제, 대학 등록금 문제, 취업 문제, 집 문제 등에 대한 고통과 불만이 있다고 생각하고 그 문제 해결이 정치인으로서 의무라고 생각한다. 다만 극우화된 부분을 부인할 수 없다”고 했다.앞서 조 위원장은 지난 22일 MBC라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에 출연해 “2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다”고 언급한 바 있다.