안철수 “K콘텐츠 대명사 ‘케데헌’ 모르시나”…김문수 “그게 뭡니까”

국민의힘 당권 주자들의 마지막 TV 토론회에서 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 언급된 가운데, 김문수 후보가 “잘 모르겠다”고 해 눈길을 끌었다.19일 진행된 당 대표 후보자 토론회에서 안철수 후보는 김문수 후보에게 “TV 토론 기간 중 너무 심각한 얘기만 한 것 같아서 가벼운 질문드리겠다”며 “케데헌이라고 들어봤느냐”고 물었다.김 후보가 “말씀해보시죠”라고 하자, 안 후보는 “넷플릭스에서 케데헌이라는 드라마가 세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. K 콘텐츠의 대명사인데 혹시 내용 모르시냐”고 재차 물었다.김 후보는 “저는 잘 모르겠다. 소개해달라”고 했고, 안 후보는 “선(善)에 해당되는 걸그룹이 악(惡)에 해당되는 남성그룹과 싸워서 이기는 내용”이라며 “애니메이션이 빌보드 차트 1위까지 올라간, 정말 중요한 전기를 마련한 작품”이라고 설명했다.그러면서 “제1 야당 당 대표라면 이 정도의 시대적인 트렌드는 알고 있어야 한다는 뜻에서 말씀드린 것”이라고 덧붙였다.이에 김 후보가 “앞으로 안 후보께서 그런 걸 많이 소개해 주시고 저하고 같이 보면 좋겠다”고 하자, 안 후보는 “본인이 이런 쪽으로 접촉할 수 있도록 많은 노력을 기울이면 좋겠다”고 했다.케데헌은 K팝 가수이자 악령 사냥꾼인 걸그룹 헌트릭스가 악귀들에 맞서 싸우는 이야기를 그린 애니메이션 영화다. 한국계 캐나다인 매기 강과 미국의 크리스 아펠한스 감독이 공동 연출했다.지난 6월 20일 공개된 이후 세계적으로 선풍적인 인기를 끌고 있다. 케데헌의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에서 1위를 기록하기도 했다.