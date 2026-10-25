여야 빈소 모이게 한 ‘YS 오른팔’

상도동계 최형우 전 장관 별세

이미지 확대 김영삼 전 대통령의 최측근으로 꼽힌 상도동계 핵심 인사 최형우 전 내무부 장관의 빈소가 25일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에 마련돼 있다. 27일 발인을 앞두고 빈소에는 여야 정치권 인사 등 조문객의 발걸음이 이어졌다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김영삼 전 대통령의 최측근으로 꼽힌 상도동계 핵심 인사 최형우 전 내무부 장관의 빈소가 25일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에 마련돼 있다. 27일 발인을 앞두고 빈소에는 여야 정치권 인사 등 조문객의 발걸음이 이어졌다.

홍윤기 기자

세줄 요약 YS의 최측근이자 상도동계 핵심이던 최형우 전 내무부 장관이 91세로 별세해 정치권 조문이 이어졌다. 빈소에는 이재명 대통령과 전직 대통령들, 여야 지도부의 조화와 조기가 함께 놓였고, 김민석·장동혁 대표도 고인을 추모했다. 최형우 전 장관 별세, 여야 조문 이어짐

YS 최측근·상도동계 핵심 인사로 평가

4·19부터 문민정부까지 정치 인생 조명

2026-10-26 21면

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김영삼(YS) 전 대통령의 최측근이자 정치적 동지였던 상도동계 핵심 인사 최형우 전 내무부 장관이 지난 24일 91세로 별세하면서 빈소에는 여야를 막론하고 정치권 인사들의 조문이 이어졌다.빈소가 차려진 삼성서울병원 장례식장에는 이재명 대통령을 비롯해 이명박 전 대통령, 문재인 전 대통령, 조정식 국회의장, 김민석 더불어민주당대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 여야 인사들의 조화와 조기가 자리했다.장 대표와 함께 공동장례위원장을 맡은 김 대표는 25일 조문 후 “최 전 장관께서는 민주화 과정에서 재야와 양심 세력, 학생들에게도 많은 도움을 주셨던 분”이라며 “부마 항쟁과 5·18 정신을 살리려고 애를 쓰신 분”이라고 고인을 추모했다. 장 대표도 정점식 원내대표 등 국민의힘 지도부와 함께 빈소를 찾은 뒤 “고인의 뜻을 받들어서 지금 오늘 정치하는 우리들이 국민들을 웃게 하는 더 좋은 정치를 할 수 있도록 더 노력하겠다”고 했다.YS의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장은 “최 장관은 아버님하고 오랜 시간 민주화 투쟁을 같이하시고 진짜 생사고락을 같이하셨다”고 회고했다.고인은 동국대 정치외교학과 재학 시절인 1960년 4·19혁명 당시 학생 대표로 시위를 이끌며 정치 활동을 시작했다. 1968년에는 이기택 전 민주당 총재와 함께 4·19 및 6·3 범청년민주수호투쟁위원회를 결성해 3선 개헌 반대 운동에 나섰다. 1971년 제8대 총선에서 신민당 후보로 고향인 울산 울주에 출마해 8~10대와 13~15대 국회의원으로 6선을 지냈다.1990년 3당 합당으로 출범한 민주자유당에서 사무총장을 맡았고, 노태우 정부에서는 정무장관으로 당내 계파 간 조율에 힘썼다. 특히 민주산악회 회장을 맡아 YS의 정치적 기반을 다지는 등 문민정부 출범에 핵심적인 역할을 했다.문민정부 출범 이후에는 내무부 장관으로 개혁 정책을 추진했다. YS 최측근으로 고 김동영 전 정무장관과 함께 ‘우형우, 좌동영’으로 불렸다. 6선에 성공하며 유력 대권 주자로 거론됐으나 1997년 3월 뇌졸중으로 쓰러져 30년간 투병 생활을 해 왔다. 2015년 YS 서거 당시 빈소에 주저앉아 오열해 많은 이의 안타까움을 자아냈다.장례는 대한민국헌정회장·4·19혁명공로자회장·민주화추진협의회장으로 치러진다. 동교동계 좌장인 권노갑 김대중재단 이사장과 ‘YS의 분신’ 상도동계 김덕룡 김영삼민주센터 이사장, 정대철 헌정회장이 장례위원장을 맡았다. 고인은 ﻿27일 발인 후 국립4·19민주묘지에서 영면에 든다.