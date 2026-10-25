반전의 오세훈… 보수 판 바꾸나

‘2심 무죄’로 리스크 덜고 시정 탄력

보수 야권 재편·국힘 쇄신 불댕길 듯

이미지 확대 오세훈 서울시장이 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 서초구 잠수교에서 열린 ‘잠수교 치킨데이’ 행사장을 둘러보고 있다. 지난 23일 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’ 항소심에서 무죄를 선고받으며 기사회생한 오 시장은 주말 내내 광폭 행보를 이어갔다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’의 마지막 날인 25일 서울 서초구 잠수교에서 열린 ‘잠수교 치킨데이’ 행사장을 둘러보고 있다. 지난 23일 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’ 항소심에서 무죄를 선고받으며 기사회생한 오 시장은 주말 내내 광폭 행보를 이어갔다.

이지훈 기자

이미지 확대 오세훈 서울시장 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장

세줄 요약 오세훈 서울시장이 정치자금법 항소심 무죄 뒤 첫 주말부터 현장 점검과 추모 일정, 원로 조문을 소화하며 광폭 행보를 보였다. 부동산 실정을 비판하고 서울시정과 야권 통합 구상에 다시 속도를 내는 모습이다. 항소심 무죄 뒤 오세훈 광폭 행보 재개

서울시정 속도전과 협치 복원 구상 부각

보수야권 재편·총선 역할론까지 확산

2026-10-26 1면

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오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의 항소심에서 무죄를 선고받은 첫 주말부터 광폭 행보로 시정 운영과 보수야권 핵심 지도자로서의 역할에 재시동을 걸었다. 대법원의 최종 판단이 남아 있지만, 오 시장이 사법리스크를 상당 부분 덜어내면서 보수야권의 권력 구도 재편과 쇄신 작업에도 탄력이 붙을 것이란 기대가 나온다.오 시장은 25일 서울 서초구 잠수교 문화공간 조성 현장을 점검하고 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 행사에 참석했다. 최형우 전 내무부 장관 빈소를 찾아 조문한 자리에서는 여야 정치 원로들의 격려도 받았다. 전날에는 은평구 진관사에서 열린 ‘국행수륙제’와 국회 사진기자 가족 체육대회, 광화문광장 감사의정원 스웨덴 석재 기증 기념식에 이어 10·29 이태원 참사 4주기 추모대회 등을 소화했다.오 시장은 항소심 무죄로 “사각지대 없는 서울시정”을 당부한 ‘야간경제 활성화’, ‘삶의 질 특별시 서울’ 등에도 속도를 낼 것으로 보인다. 또 ‘여소야대’ 서울시의회와의 협치를 위한 더불어민주당 소속 서울시의원과의 ‘일대일 조찬’을 재가동할 방침이다.오 시장은 전날 국회 행사 참석 후 기자들과 만나 정부의 부동산 실정을 정면비판했다.오 시장은 “이재명 정부가 부동산 문제를 비롯해 국민께 굉장히 많은 심려를 끼치고 있다”며 “매매가격이 오르는 것도 문제지만 전월세가 오르는 ‘트리플 강세’로 서민과 취약계층이 고통을 호소하고 계신다”고 말했다.특히 “여러 번 건의하는데도 정부는 마이동풍”이라며 “계속해서 목소리를 높여 서민의 고통을 조금이라도 덜 수 있는 방향으로 정부에 많은 건의와 정책 대안을 제시해 관철시켜 나가겠다”고 비판했다. 오 시장이 27일 국무회의에서도 관련 발언을 내놓을 가능성도 있다.오 시장은 2028년 총선을 앞둔 국민의힘 내에서의 역할론도 시사했다. 그는 “이제 총선이 다가오고 있다. (국민의힘이) 하나 된 힘으로 대안을 제시하는 정당이 돼야 한다”며 “생각이 조금 다르고 철학이 다른 분들의 마음을 모으는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.이에 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회 기자간담회에서 “필요한 부분에 대해 늘 서울시 그리고 오 시장과 함께 공조할 것”이라고 화답했다.6·3 지방선거 후 오 시장 중심의 혁신과 통합을 기대했다가 주춤했던 국민의힘도 고무된 분위기다. 한 중진 의원은 “지금 우리 당에는 장동혁도 싫다, 한동훈도 싫다, 친장(친장동혁)·친한(친한동훈)은 답이 없다는 의원들이 대다수”라며 “오세훈 중심으로 다시 움직이자는 의견들이 나온다”고 전했다.장동혁 국민의힘 대표가 임기 425일로 국민의힘 창당 후 최장수 대표 기록을 세웠으나 ‘리더십 실종’ 상태는 여전하다. 또 다른 중진 의원은 “지방선거 이후 당대표는 리더십을 상실한 지 오래”라고 평가했다. 최근 장 대표가 자신의 지지층 분열 조짐에 ‘올공’(올림픽공원)과 부정선거 정치에 집중하면서 당내 불만도 커지고 있다. 연말연초 지도 체제 개편 논의나 장 대표의 연임 도전이 현실화하면 오 시장의 의중이 당내 여론을 가를 전망이다.이와 함께 오 시장의 ‘여의도 정치’도 재개될 예정이다. 오 시장은 지난 23일 법정을 찾아 힘을 실었던 국민의힘 의원들, 이준석 개혁신당 의원 등과 다음 주 만찬을 진행할 예정이다. 당시 오 시장의 재판장 출석에는 ‘친오’(친오세훈)계로 통하는 의원들뿐 아니라 대구·경북(TK) 중진 의원 등도 함께해 눈길을 끌었다.장 대표와 한동훈 무소속 의원도 일단 오 시장과 각을 세우지 않고 ‘우군’ 관계를 만드는 데 주력할 것으로 보인다. 한 의원은 KBS에 출연해 오 시장을 두고 “굉장히 합리적인 분이고, 보수 진영의 승리를 위해서 힘을 합치고 함께 가야 할 분이라 생각한다”고 말했다.