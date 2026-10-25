오세훈 “잠수교, 또 하나의 서울 명물 될것”

한동훈의 연대 언급에는 “정치적 발언 자제할것”
“추경 전액 삭감된 ‘청년 AI’ 내년 예산안에 담아”
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오세훈(가운데) 서울시장이 25일 열린 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 마지막 행사에서 치킨을 시식하고 있다.
서울시 제공
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오세훈 서울시장이 25일 잠수교에서 “내년 8월 말까지 시행되는 공사를 마치고 나면 서울 시내에 유일한 (한강) 보행 전용교가 마련된다”고 말했다.
오 시장은 이날 오후 잠수교를 찾아 문화공간 조성 등을 위한 현장 점검을 하고 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 마지막 행사장을 둘러본 후 이렇게 밝혔다.
그는 “그동안 잠수교는 주중에 차량이 통행하고 주말에는 ‘차 없는 뚜벅뚜벅 잠수교 축제’를 벌여 왔다. 오늘까지 이 행사를 하고, 오늘 자정을 기해서 공사에 들어간다”며 “차량 통행이 그렇게 많이 이뤄지는 게 아니라 많은 연구를 했다. 교통량을 분석해 본 결과 보행 전용교로 바꿔도 충분히 교통량을 감당할 수 있다고 판단했다”고 설명했다.
이어 “그렇게 되면 지금까지보다도 훨씬 많은 시민 여러분의 사랑을 받는 보행 전용교가 되지 않을까 기대한다”며 “공사가 끝나고 나면 이곳에서 해가 뜰 때나 해가 질 때 정말 멋진 모습을 즐길 수 있는 명물 공간이 하나 더 탄생하게 될 예정”이라고 덧붙였다.
오 시장은 지난달 시의회에서 추가경정예산이 전액 깎인 ‘청년 인공지능(AI) 성장권’을 묻는 질문에는 “유료 버전, 고급 버전의 AI를 경제적 취약 계층을 비롯해 청년들이 이용하는 데 불편이 없도록, AI 시대에 취업과 창업에 지장이 없도록 시가 지원하는 방안에 대해서는 이번 (2027년도) 예산안에도 담아 놨다”며 “자세한 내용은 (예산안을 발표하는) 10월 29일에 설명드릴 기회를 갖도록 하겠다”고 했다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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한동훈 의원이 이날 오 시장과의 연대 가능성을 언급한 것을 두고는 “오늘은 정치적인 말은 좀 자제하도록 하겠다”며 “별도로 또 기회를 마련하도록 하겠다”고 답했다.
세줄 요약
- 잠수교 보행 전용교 전환 공사 착수 발표
- 내년 8월 말 완공 목표, 서울 새 명물 기대
- 교통량 분석상 차량 통행 감당 가능 판단
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