취임 선서부터 SNS까지…靑, 李대통령 취임 1년 연설문집 발간

온오프라인 배포…전자책엔 연설 영상 연결
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이재명 대통령 연설문집 제1권. 청와대 제공
이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 소셜미디어(SNS) 메시지를 담은 ‘이재명 대통령 연설문집’ 제1권이 발간됐다고 청와대가 25일 밝혔다.
이 대통령의 국정 운영 원칙을 담은 각종 행사 연설과 SNS 메시지가 수록된 연설문집은 총 386쪽 분량으로, 온·오프라인을 통해 무료 배포된다.
연설문집에는 지난해 6월 4일 대통령 취임 선서부터 올해 5월 30일 지방선거 참여 독려 SNS 메시지까지 이 대통령이 낸 1년간의 각종 메시지가 빠짐없이 담겼다. 권두에는 국정 주요 순간을 담은 사진도 함께 실렸다.
연설문 책자는 입법부와 행정부, 사법부 및 지방자치단체, 공공기관, 국공립·대학 도서관 등에 배포된다. 온라인 전자책은 청와대, 정책브리핑, 정책주간지 ‘K-공감’ 홈페이지를 비롯해 주요 온라인 서점 등에서 무료로 열람할 수 있다. 전자책에는 대통령 연설 영상을 연결해 볼 수 있도록 했고, 노인·장애인 등 사회적 약자를 위한 음성 변환용 코드도 탑재했다.
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