김혜경 여사 “한식은 우리 밥상 넘어 세계인의 밥상으로…더 많은 매력 발산”

제1회 한식의 날 행사서 축사…주한 대사 배우자들과 한식 체험

이미지 확대 ‘한식의 날 기념식’ 축사하는 김혜경 여사 (서울=뉴스1) = 김혜경 여사가 23일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제1회 한식의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.23/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘한식의 날 기념식’ 축사하는 김혜경 여사 (서울=뉴스1) = 김혜경 여사가 23일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 제1회 한식의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.23/뉴스1

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 김혜경 여사가 23일 서울 국립중앙박물관에서 열린 한식대축제에서 곶감쌈 만들기를 하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 김혜경 여사가 23일 서울 국립중앙박물관에서 열린 한식대축제에서 곶감쌈 만들기를 하고 있다. 2026.10.23 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 김혜경 여사는 제1회 한식의 날 기념식에서 한식이 우리 밥상을 넘어 세계인의 밥상으로 이어지고 있다며, 한식의 매력이 더 널리 퍼지길 바란다고 말했다. 한식에 담긴 공동체 정신과 따뜻한 마음도 강조했다. 제1회 한식의 날 기념식 참석, 한식 세계화 메시지

한식은 공동체 정신 담은 음식, 따뜻한 마음 강조

곶감말이 체험과 수정과 시음으로 홍보 활동 전개

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이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 23일 제1회 한식의 날을 맞아 “이날을 계기로 한식이 더 많은 매력을 세계로 발산하고 또 우리 문화의 아름다움도 널리 알리는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.김 여사는 이날 국립중앙박물관 대강당에서 열린 제1회 한식의 날 기념식 및 한식대축제에 참석해 “이제 한식은 우리의 밥상을 넘어 세계인의 밥상으로 이어지고 있다”며 이처럼 말했다.김 여사는 한식에 대해 “우리 고유의 따뜻한 공동체 정신이 담겨있다”며 “우리는 예로부터 가족이나 이웃과 둘러앉아 밥을 먹으면서 정을 나누고 기쁨과 슬픔을 함께해왔다”고 했다.이어 “김장을 마치면 김치 한 통을 서로 나누면서도 정을 나누고 이사를 가거나 잔칫날이 되면 또 떡을 돌리곤 했다”며 “그렇게 우리는 한식을 통해 서로의 마음을 전해왔다”고 했다. 그러면서 “이번 한식의 날 제정을 계기로 우리 음식에 담긴 따뜻한 마음이 미래 세대로 오래오래 이어지길 바란다”고 강조했다.김 여사는 이어 주한 멕시코, 페루, 투르크메니스탄 대사 배우자들 및 한식 업계 종사자들과 곶감말이를 체험하고 수정과를 함께 마시며 한식 홍보에 나섰다.