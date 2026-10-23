野 “오세훈 징역형 요구한 서영교, 재판 개입…법사위원장 사퇴해야”

“법사위원장이 재판 결과와 형량까지 압박”
헌법상 법관 독립·국정감사법 위반 지적
논평에서 “오세훈 무죄, 합리적 판단 확신”
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정희용 국민의힘 사무총장이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1
국민의힘이 23일 오세훈 서울시장의 항소심 선고를 앞두고 징역형 선고를 요구한 더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장에 대해 “피감기관 재판부에 대한 명백한 재판 개입이자 겁박”이라며 법사위원장직 사퇴를 촉구했다.
정희용 사무총장은 이날 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 서 위원장이 법사위원장 명의 입장문에서 오 시장에 대한 징역형 선고를 공개적으로 요구한 데 대해 “재판부를 향해 징역형 선고를 노골적으로 요구했다”며 “법원을 소관 기관으로 두며 중립을 지켜야 할 법사위원장이 특정 재판의 결과와 형량까지 압박하는 것은 명백한 사법 독립 침해이자 재판 개입”이라고 비판했다.
이어 “사법부의 독립성마저 권력의 뜻대로 좌지우지하겠다는 전형적인 오만함”이라며 “민심은 권력의 오만함을 결코 용납하지 않으며, 그에 따른 책임을 반드시 묻게 될 것”이라고 했다.
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김태규 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 영화 암살자 등 주요 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴스1
국민의힘 법률자문위원장인 김태규 의원도 기자회견을 열고 서 위원장을 향해 “재판 중인 사건의 증거를 직접 판단하고, 그 판단을 재판부에 경고하려고 입장문을 냈다”며 “재판 개입을 스스로 자백했다”고 주장했다.
이어 “서울고법은 법사위의 피감기관이고 다음 주 월요일 종합감사도 남아 있다”며 “헌법상 법관의 독립과 국정감사법을 한꺼번에 짓밟은 셈”이라고 했다. 이어 서 위원장이 서울시민 자격으로 발언했다는 해명에 대해 “법사위원장 직함을 앞세웠다가 비판받자 서울시민 뒤에 숨었다”고 비판했다.
그러면서 서 위원장을 향해 “그간 법사위원장 자리에 앉아 재판장 노릇에, 법무부 장관 노릇까지 하더니, 이제는 오 시장을 끌어내리고 서울시장까지 하고 싶나”라며 “더 이상 법사위원장 자격이 없다. 입장문을 즉시 철회하고 사법부와 국민 앞에 사과한 뒤 자리에서 물러나라”고 촉구했다.
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최수진 국민의힘 국회의원. 최수진 의원 페이스북
최수진 원내수석대변인은 논평에서 오 시장의 항소심과 관련해 “추측과 엇갈리는 진술에 의존했던 1심에서 벗어나 이번에는 오직 명백한 증거와 엄정한 법에 따라 공정한 판단이 내려지길 기대한다”고 했다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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그는 “민주당은 명백한 진실을 외면하며 억지 주장과 정치 공세만 펼치고 있다”며 “오 시장이 알지도 못했던 제3자끼리의 돈거래를 오 시장과 억지로 묶어 ‘대납’이라고 우기는 것”이라고 주장했다. 그러면서 “국민의힘은 법원이 엄정한 법리에 따라 무죄라는 합리적 판단을 내릴 것을 확신한다”고 덧붙였다.
세줄 요약
- 오세훈 항소심 앞두고 징역형 요구 논란 확산
- 국민의힘, 서영교 재판 개입·사법독립 침해 비판
- 법사위원장 사퇴·입장문 철회·사과 촉구
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