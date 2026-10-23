김민석 “오세훈 항소심 유죄 무게…서울시장 재선거 마음의 준비”

“서울시장 재선거할 가능성 높아”
“경선 방법 어떻게 하느냐 고민”
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최고위 발언하는 김민석 대표
더불어민주당 김민석 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.10.23
김민석 더불어민주당 대표는 23일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고를 앞두고 “1심 유죄가 바뀔 정황이라든가 새로운 상황은 발견하지 못하고 있다”며 “저는 그대로 (시장직 상실형으로) 가는 게 아닐까 쪽에 무게를 두고 있다”고 밝혔다.
김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 ‘민티 07’에 출연해 “일단 저는 그대로 (시장직 상실형이) 유지된다고 보고 마음의 준비는 하고 있다”며 이같이 말했다.
앞서 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장은 지난 7월 1심 판결에서 벌금 1000만원을 선고받은 바 있다. 선출직 공직자가 정치자금법 위반으로 벌금 100만원 이상의 형이 확정되면 피선거권을 잃게 된다.
김 대표는 “결국 서울시장 선거를 재선거할 가능성이 높아진다는 것”이라며 “김영배 서울시당위원장을 중심으로 여러 가지 점검하고 있다”고 전했다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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특히 김 대표는 서울시장 후보의 자격에 대해 “일단은 지금은 (경선) 방법을 어떻게 해야 하느냐를 고민하게 되는 것 같다”며 “만약에 재선거의 상황이 펼쳐진다면 다양한 정파의 후보들과 당 밖에서도 후보들이 있을 수 있고 짧은 기간 준비하면서 여러 과정을 거쳐야 할 텐데 어떻게 하는 것이 효율적으로 전체의 역량을 모을 수 있을까 고민하게 된다”고 했다.
세줄 요약
- 오세훈 항소심 유죄 가능성에 무게
- 시장직 상실형·재선거 가능성 언급
- 민주당, 서울시장 후보 전략 점검
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