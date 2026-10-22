제주 4·3 자료집 1권 미공개 공방

강명구 “北·소련 관련 자료 담겨”

위성곤 지사 “이번에 사실 파악

행안부·국가기록원과 공개 협의”

세줄 요약 제주도 국정감사에서 4·3 사건 자료집 12권 중 북한·소련·남로당 관련 자료를 담은 1권이 일반에 공개되지 않은 이유를 놓고 공방이 벌어졌다. 강명구 의원은 미공개 경위와 관리 실태를 따졌고, 위성곤 지사는 비공개 결정을 한 적이 없으며 행안부와 공개 여부를 협의 중이라고 답했다. 4·3 자료집 12권 중 1권 미공개 논란

강명구 의원, 관리 실태·등록 절차 지적

위성곤 지사, 비공개 결정 없었다 해명

2026-10-23 6면

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제주도 국정감사에서 제주 4·3 사건 자료집 총 12권(제주4.3사건진상규명및희생자명예회복위원회 편찬) 가운데 북한·소련·남로당 관련 자료를 담은 1권이 공개되지 않은 이유를 놓고 공방이 벌어졌다.강명구 국민의힘 의원은 22일 국회 행정안전위원회의 제주도 국정감사에서 “2003년 노무현 정부 당시 발간된 제주 4·3 사건 자료집 12권 가운데 11권만 일반에 공개됐고 나머지 1권은 공개되지 않고 있다”며 “북한·소련·남로당 관련 1차 자료를 담고 있어 4·3 당시 남로당의 폭력 행위를 교차 검증할 수 있는 중요한 사료”라고 지적했다.그는 “특히 해당 자료가 비공개 대상이라면 국가기록원 등록과 심사 등 관련 절차를 거쳐야 하는데 자료가 등록조차 되지 않은 것으로 보인다”며 “미공개 경위와 관리 실태를 확인해야 한다”고 강조했다. 이어 위성곤 제주지사에게 “미공개 마지막 12권을 공개하겠느냐”고 물으며 사실관계를 확인할 수 있는 자료부터 투명하게 공개해야 한다고 촉구했다.이에 위 지사는 “제주도가 숨긴 것은 없고, 저희도 이제야 파악했다”고 답했다. 그러면서 “제주도에서 비공개 결정을 한 적은 없으며 그동안 모든 자료가 공개된 것으로 알고 있었다”며 “이번에 12권이 존재하고 비공개 상태라는 사실을 알게 됐다”고 해명했다.위 지사는 “해당 업무가 행정안전부와 국무조정실 산하 4·3 관련 지원위원회 소관인 것으로 안다”며 “행안부와 국가기록원에 공개 여부를 협의하고 있다”고 밝혔다.강 의원은 4·3 사건이 무고한 제주도민의 희생을 낳은 비극인 만큼 역사적 사실을 둘러싼 불필요한 갈등을 줄이고 화해와 타협으로 나아가야 한다고 강조했다. 위 지사도 이에 “적절한 지적”이라고 답했다.일각에서는 4·3 사건 자료집 발간 당시 공개가 제한된 북한 노동신문 내용이 포함돼 국가정보원에서 비공개로 전환한 것으로 추정하고 있다. 다만 2025년부터는 일반 공개가 가능해진 것으로 알려졌다.