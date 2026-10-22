서영교, 법사위원장 명의로 “吳 징역형 선고돼야”…국힘 “서울시장 출마하려는가”

서영교, 오세훈 항소심 앞두고 입장문
“부정한 정치자금 대납, 공직 물러나야”
국민의힘 “법사위원장이 사법부 겁박”
서 “올바로 판단하라는 게 뭐가 문제냐”
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발언하는 서영교 위원장
더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장이 지난 20일 전남광주통합특별시 광주광역공소청에서 열린 서부권역 공소청 국정감사에서 발언하고 있다. 전남광주 연합뉴스
더불어민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장은 22일 오세훈 서울시장의 이른바 ‘여론조사비 대납 의혹’ 사건 항소심 선고를 하루 앞두고 “오 시장에게 징역형이 선고돼야 한다”고 했다.
서 위원장은 이날 페이스북에 법사위원장 명의의 글을 올리며 “부정한 정치자금을 대납했으니 공직에서 물러나면 된다”고 썼다.
서 위원장은 “오 시장만을 위한 여론조사를 누가 의뢰했는지, 비용은 누가 결제했는지, 비용을 결제한 사람과 여론조사로 이익을 본 사람은 누군지 다 확인된 사안”이라며 “여론조사로 인한 이익은 오 시장이, 여론조사 비용 대가는 오 시장 지인인 사업가가, 여론조사는 그 비용을 받은 명태균씨가 시행해서 오 시장에게 보고한 것”이라고 했다.
서 위원장은 이어 “선거법에 당선무효 사유를 강화한 2004년 선거법을 ‘오세훈법’이라고 불렀다”면서 “본인이 초선 때 패기로 만든, 벌금 100만원 이상(을 선고받을) 때 선출직이 당선무효가 되는 그 법으로 본인이 공직에서 물러날 때가 된 것”이라고 주장했다.
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항의하는 국민의힘 법사위원들
국민의힘 소속 국회 법제사법위원들이 22일 국회에서 열린 공소청 국정감사에서 서영교 위원장의 의사진행에 항의하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스
이에 법사위 국민의힘 간사인 박형수 의원은 이날 공소청 국정감사에서 “법원은 피감기관이고, 다음 주 월요일 종합감사가 남아 있는데 어떻게 국감 도중 이런 입장문을 내는가”라며 “입법부의 사법부에 대한 겁박이라는 생각을 좀 해보라”라고 지적했다.
박 의원은 “우리는 사법부 독립 때문에 재판 결과에 대해 가능하면 의견을 잘 내지 않고, 선고된 경우 비판이나 비평도 조심스럽게 한다”면서 “오 시장 사건은 내일(23일) 선고하는 사건인데 법사위원장이 징역형을 선고해야 한다고 입장문을 내는지 이해할 수가 없다”고 지적했다. 그러면서 “오 시장이 징역형을 선고받아 직이 상실되면 서울시장 출마하시려고(하는가)”라고 덧붙였다.
이의안 서울시의원, 전농2동 경로잔치 참석… “어르신 헌신에 감사, 건강하고 행복한 의정활동 펼칠 것”
서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 10월 ‘경로의 달’을 맞아 지역 어르신들과 따뜻한 소통의 시간을 가졌다. 이의안 의원은 지난 20일 성덕교회에서 개최된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’를 찾아 지역 어르신들의 안부를 묻고 만수무강을 기원하는 따뜻한 자리를 함께했다. 이번 행사는 평소 지역 발전을 위해 헌신해 온 어르신들의 노고에 보답하고 주민 간 화합을 다지기 위해 마련됐으며, 300여 명의 어르신과 주요 내빈들이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 올해 103세를 맞이한 장수 어르신이 직접 자리를 함께해 행사의 의미를 한층 더 깊게 빛냈다. 지역 어르신들을 공경하고 소통하는 취지로 마련된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’가 지난 20일 성덕교회에서 열린 가운데, 이 의원이 참석해 어르신들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다. 이번 행사에는 300여 명의 지역 어르신과 내외 귀빈들이 참석해 서로 온정을 나누고 화합을 도모했다. 이 자리에는 특히 103세의 고령인 장수 어르신도 함께 참석해 행사의 의미를 더하며 큰 주목을 받았다. 이 의원은 축사를 통해 “지역사회 발전의 든든한 버팀목이 되어 주신 어르신들을 한자리에 모시고 감사의 마음을 전할 수
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그러자 서 위원장은 “제가 서울시민이기도 하고 서울 의원이기도 하다”면서 “올바로 판단하라 한 것이 뭐가 문제인가”라고 반박했다.
세줄 요약
- 서영교, 오세훈 항소심 앞두고 징역형 선고 주장
- 국민의힘, 국감 중 사법부 겁박이라며 강력 반발
- 서영교, 서울시민·서울 의원으로서 판단 요구
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