김민석 “가상자산 과세 연내 정리…제도 보완 집중 점검”

세 차례 시행 유예 가상자산 과세

김민석 “최종 시점에서 집중 점검”

이미지 확대 김민석(가운데) 더불어민주당 대표가 지난 21일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 수석최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석(가운데) 더불어민주당 대표가 지난 21일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 수석최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표. 안주영 전문기자

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 가상자산 과세를 올해 안에 정리해야 한다며 당정 차원의 집중 점검에 나섰다. 시장 환경과 청년층 의견, 과세 제도 준비 상황을 함께 살피고, 시행 유예가 이어진 만큼 보완 방안도 검토하겠다고 밝혔다. 가상자산 과세 연내 정리 방침

시장 환경·청년층 의견 집중 점검

시행 유예 반복 속 보완 논의

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김민석 더불어민주당 대표는 22일 가상자산 과세 문제와 관련해 “올해 안에 정리해야 한다”며 당정 차원의 집중 점검에 나서겠다고 밝혔다.김 대표는 이날 민주당TV ‘민티07’에 출연해 “현재까지는 원칙대로 그대로 한다고 돼 있다”면서도 “시장 환경이 괜찮은지, 청년층의 목소리가 어떤지, 과세할 수 있는 제도가 갖춰졌는지 등을 봐야 한다”고 했다.가상자산 과세는 2020년 제도 신설 후 지금까지 세 차례 시행이 유예된 상태다.김 대표는 “최종 시점에서 집중 점검을 해볼 때가 된 것 같다고 문제 제기했다”며 “당 내부에도 여러 목소리가 있어 집중 점검을 해보려고 한다”고 했다. 전날 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관에게도 최종 점검을 하고 결론을 내자고 말했다고 했다.김 대표는 과세 시행 여부나 보완 방안의 결론 시점에 대해 “올해에 정리해야 한다”면서도 “예산 논의가 제일 큰 문제여서 시기를 지금 특정하기는 어렵다. 조금 집중해서 논의해야 한다”고 덧붙였다.이런 가운데 김 대표는 초광역특구법안을 이번 정기국회 최우선 입법 과제로 추진하겠다고 재차 밝혔다. 반도체·피지컬 인공지능(AI)·AI데이터센터 등 ‘3대 메가프로젝트’를 뒷받침하기 위해 지원과 인프라 구축, 규제 합리화가 필요하다는 취지다.