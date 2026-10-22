권칠승 “모듈러 주택 활용 등 공급 속도 가속”

권칠승 정책위의장, 국감대책회의 주재

“공급 체감도 높이고 지연 요인 살피겠다”

“토지 보상 수용 단축 등 다양한 방안도”

이미지 확대 민주당 권칠승 정책위의장, 국감대책회의 발언 권칠승 더불어민주당 정책위의장이 22일 국회에서 열린 국정감사대책회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 민주당 권칠승 정책위의장, 국감대책회의 발언 권칠승 더불어민주당 정책위의장이 22일 국회에서 열린 국정감사대책회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

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권칠승 더불어민주당 정책위의장은 22일 주택 공급 대책과 관련해 “신속 인허가 지표가 실제 입주와 주거 안정으로 이어지도록 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.권 의장은 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 “민주당은 공급 성과의 체감도를 높이는 한편 지속 가능한 공급 기반 마련에도 힘쓰겠다”며 이같이 말했다.권 의장은 “(이재명) 대통령께서도 택지 조성부터 착공까지 획기적으로 단축하라는 주문을 하셨다”며 “공급 지연을 초래하는 요인을 살피고 토지 보상 수용 기간 단축, 모듈러 주택 활용 등 공급 속도를 높이기 위한 다양한 방안을 함께 챙기겠다”고 밝혔다.권 의장은 또 “최근 국민연금에 대한 근거 없는 주장이 난무해 국민 불안을 조장하고 있다”며 “국민의힘은 연기금 카지노, 선거용 주가 부양 등 막말을 쏟아내며 특검을 비롯해 대통령 탄핵까지 운운하고 나섰다”고 말했다. 그러면서 “국민의힘은 당장 정치 선동을 멈춰라”며 “국민연금의 운용 원칙은 장기적인 관점에서 기금을 안정적으로 관리하는 것”이라고 했다.