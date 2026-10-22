고척돔 지붕 뼈대 23개 꺾여… 문학은 철골 손상 알고도 ‘방치’

감사원, 체육시설 안전 중간발표잠실종합운동장 지붕 풍압에 약해
전주월드컵경기장 철근 부족 시공
시설 5곳 폭설·폭우 땐 ‘붕괴 위험’
서울시 “고척 보강·잠실 정밀진단중”
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서울 잠실종합운동장, 고척스카이돔 등 전국 주요 체육시설이 부실 시공이나 관리 미비로 일부 붕괴 위험에 노출돼 있는 것으로 감사원 감사 결과 확인됐다. 수만 명의 관중을 수용하는 대형 경기장들에서 안전 결함이 발견되면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.
감사원은 21일 다중이용 체육시설 안전관리실태 감사 결과를 중간 발표했다. 감사원에 따르면 전국 5개 주요 체육시설은 폭설, 폭우 등 상황에서 붕괴 위험이 있는 것으로 조사됐다. 해당 시설은 잠실종합운동장, 서울월드컵경기장, 고척스카이돔, 인천문학경기장, 전주월드컵경기장 등이다.
감사원에 따르면 잠실야구장 노후화에 따라 대체 이용 목적으로 리모델링 중인 잠실종합운동장은 개방형 지붕 구조상 풍압에 대한 지지력이 중요하다. 그러나 서울시는 이를 확인하는 시험 없이 조건보다 낮은 기준을 임의로 적용하고 ‘지붕이 안전하다’고 판단했다.
고척스카이돔은 지붕의 철골 트러스(뼈대) 연결부 466개 중 23개가 기준을 초과해 꺾여 시공된 것으로 조사됐다. 트러스 구조는 파이프 형태의 철근이 반듯하게 연결돼 가운데로 힘을 모으며 지탱하는 구조인데, 과하게 꺾이면 지지력이 떨어지게 된다.
인천문학경기장 지붕을 받드는 철골 트러스 부재 일부도 손상이 진행되고 있는 것으로 확인됐다. 인천시는 이를 알고도 ‘양호’로 평가한 채 보강공사를 2028년으로 미뤘다.
전주월드컵경기장은 지난 2016년 정밀안전진단에서 기둥 균열 발생 원인을 철근 부족 시공으로 확인하고도 이를 방치해 왔다. 서울월드컵경기장은 안전진단에 120t의 불가마 하중을 반영하지 않아 지지력이 부족하다고 평가됐다.
감사원 관계자는 “이들 경기장의 즉시 폐쇄는 고려하지 않고 있다”면서도 “연말 콘서트 등을 고려해 조속히 보완할 필요가 있어 보인다”고 설명했다.
소방시설 관리 미흡도 지적됐다. 고척스카이돔 등 5개 체육시설은 비상발전기 용량이 부족해 화재 발생 시 피해 규모가 확대될 우려가 있는 것으로 나타났다.
감사원은 “이번 감사는 국민 편익을 증진한다는 취지로 진행된 것”이라며 “감사위원회 의결을 거쳐 조치 사항 등을 포함한 최종 감사 결과를 확정할 예정”이라고 설명했다.
채유미 서울시의원, 덕암초 ‘찾아오는 청소년의회 아카데미’ 찾아 격려
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)이 지난 20일 서울시의회 본회의장을 방문한 덕암초등학교 학생들을 맞이하며 뜻깊은 격려의 뜻을 전했다. 지방의회의 역할과 기능을 현장에서 직접 체득해 민주시민 소양을 기르는 ‘청소년의회 아카데미’ 프로그램의 일환으로 마련된 이날 행사에는 사전 기본 교육을 마친 덕암초 학생 21명과 인솔 교사가 함께해 실제 의원석에 앉아 모의 의정활동을 체험했다. 채 의원은 본회의장을 찾은 지역구 덕암초 학생들에게 환영 인사를 전하고, 청소년의회 임시 의원 선서문 낭독을 함께하며 미래 주역들의 의회 방문을 축하했다 이어진 ‘청소년의회 본회의’에서 학생들은 일일 청소년의원으로서 의장과 의원 역할을 맡아 ▲‘서울특별시 어린이 안전환경 신고 및 개선에 관한 조례안’ ▲‘서울시 어린이 교육시설 주변 CCTV 확충 및 안전 관리 강화에 관한 조례안’ 등 실생활과 밀접한 안건에 대한 제안설명을 듣고 전자투표를 통해 조례안을 직접 의결하는 뜻깊은 의정 활동을 체험했다. 채유미 의원은 “우리 노원구의 자랑스러운 덕암초 학생들이 책에서만 보던 지방의회의 현장에 직접 와서 토론하고 민주적인 의사결정 과정을 생생하게 체험하는 모습을 보니 매우
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서울시는 “고척스카이돔 지붕 철골 트러스 23개가 꺾인 사실을 확인하고 주변 영향부 74개 등 총 97개를 지난 3월 보강했다”며 “잠실종합운동장 지붕 구조물은 7월부터 정밀안전진단을 진행 중”이라고 해명했다. 이어 “서울월드컵경기장 안전성 검토를 연내 전문기관에 의뢰하고 비상발전기 용량 확보 공사는 내년 초 완료할 예정”이라고 밝혔다.
세줄 요약
- 잠실·고척 등 5개 경기장 붕괴 위험 지적
- 고척돔 철골 23개 꺾여 시공, 문학은 손상 방치
- 서울시·지자체 보강 및 정밀진단 추진
2026-10-22 2면
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