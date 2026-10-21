北 김여정, MDL 인근 시찰

北 수뇌부, 최전방까지 내려왔다… 남북 군사적 긴장 고조

이미지 확대 북한 김여정(왼쪽 네 번째) 노동당 총무부장과 박정천(다섯 번째) 국방성 고문이 지난 20일 군사분계선(MDL) 일대의 국경선화 공사 현장을 조선인민군 주요 지휘관들과 함께 시찰하고 있다. 김 부장은 현장에서 새로운 화력구분대 배치 등을 언급했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 김여정(왼쪽 네 번째) 노동당 총무부장과 박정천(다섯 번째) 국방성 고문이 지난 20일 군사분계선(MDL) 일대의 국경선화 공사 현장을 조선인민군 주요 지휘관들과 함께 시찰하고 있다. 김 부장은 현장에서 새로운 화력구분대 배치 등을 언급했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

세줄 요약 북한 김여정과 박정천이 군사분계선 인근 국경선화 공사 현장을 시찰하며 우리 군의 북한군 월선 주장을 재차 부인했다. 북측은 경고사격과 도발에 즉시 반격하겠다며 압도적 군사행동을 강조했고, 추가 대응 가능성까지 언급해 긴장 수위를 끌어올렸다. 김여정·박정천, MDL 인근 공사 현장 시찰

북한군 월선 주장 부인, 억지·조작 반박

압도적 대응·반격 경고로 긴장 수위 상승

2026-10-22 1면

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북한 김여정 노동당 총무부장과 군부 핵심인 박정천 국방성 고문이 군사분계선(MDL) 일대의 국경선화 공사 현장을 시찰하고, 우리 군에 대한 “압도적 대응”을 강조했다. 최근 대남 확성기 방송 재개를 경고한 데 이어 수뇌부가 최전방까지 방문하면서 남북 간 군사적 긴장감이 고조되는 모습이다.조선중앙통신은 21일 김 부장과 박 고문이 전날 남부 국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 현지 시찰했다고 보도했다. 시찰에는 리일환 노동당 중앙위원회 비서 외에 조선인민군 총참모부 주요 지휘관들이 동행했다.북한은 우리 군이 제기한 북한군의 MDL 침범 사실을 재차 부인했다. 박 고문은 “저것들이 주장하고 있는 우리 군인들의 ‘월선’이라는 것은 불순한 목적을 추구하기 위해 정세 악화의 책임을 우리에게 넘겨씌워 보려는 의도적이며 계획적인 억지주장”이라며 “우리 국가의 국경선이 어디까지인지는 그 누구보다 우리 군대가 더 잘 알고 있으며 우리는 제 땅에서 자기 할 바를 하고 있다”고 주장했다.박 고문은 또 “적이 경고방송과 경고사격에 이어 앞으로 우리 군인들을 향해 실제 안전을 위협하는 도발을 해올 때는 절대로 용납하지 말고 즉시 반격해야 한다”며 “적의 망동질에 매우 능숙하고 전문적이며 압도적인 군사행동으로 대응해야 한다”고 강조했다.김 부장도 “우리 군사지도부는 저 불량배 무리들이 우리의 새로운 화력구분대들이 사격진지를 차지한 것을 알게 만들어야 한다”며 추가 군사적 대응 가능성을 언급했다.김 부장은 또 “국가수반(김정은 국무위원장)은 영토주권을 행사하는 데서 단 한 치의 양보도 없어야 하며 적대 국가와의 국경선을 가장 영구적인 선으로 만들 데 대하여 명령했다”며 “이는 아주 오래도록 잘못 씌여온 력사에 종지부를 찍는 성업이고 대업”이라고 주장했다.북한이 이날 공개한 시찰 사진에는 콘크리트 장벽과 철책, 둑 형태의 구조물 등 국경 요새화 공사 현장의 모습이 고스란히 담겼다. ‘적대적 두 국가’ 기조에 따라 남북 간 물리적 단절을 강화하고 국경선을 영구화하겠다는 북측의 의지를 보여 주려는 의도로 풀이된다. 다만 현지 시찰 소식은 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “그동안 주로 담화를 통해 대남 메시지를 발신해 온 김 부장이 직접 전방 현장을 찾은 것은 우리 군의 강한 대응에도 위축되지 않고 김 위원장의 지시를 완수하겠다는 의지를 행동으로 보여 주는 것”이라고 분석했다.북한의 이번 시찰과 강경 발언은 전날 진영승 합동참모본부 의장의 전방부대 방문과 대북 경고에 맞대응하는 성격으로도 해석된다. 진 의장은 전날 중부전선을 담당하는 5군단 사령부를 방문해 “적이 우리 군의 정당한 조치를 빌미로 추가 도발을 감행한다면 단호하게 대응하라”며 비무장지대(DMZ) 주도권 강화 작전을 지시했다.북한은 대응 수위를 점차 높여 가는 모습이다. 김 부장은 전날 담화에서 “전술적 타격 수단들을 전 남부국경선 부근에 증강배치하는 문제와 대한국 확성기방송을 재개하는 문제를 검토하고 있다”고 경고했다.군은 지난달 21일 MDL 이남에 북한이 매설한 지뢰로 우리 군 장병 3명이 다친 사건을 계기로 북한을 향해 작업 중단을 촉구하고 있다.