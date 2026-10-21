李대통령 “관계성 범죄로 경찰 신뢰 흔들려”…제81주년 경찰의날 기념사

“소수의 일탈과 부족한 대응이 전체 조직 평판 깎아”

“스토킹 등 사후 대응에서 사전 예방으로 대전환”

“수사심의위원회 안에 ‘사회적 약자 소위원회’ 설치해야”

“보완수사권 부재로 국민 피해가 발생하지 않아야”

이미지 확대 제81주년 경찰의날 기념사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 제81주년 경찰의날 기념사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1

이미지 확대 경찰의 날 기념식 참석한 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 애국가를 제창하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 경찰의 날 기념식 참석한 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 애국가를 제창하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1

이미지 확대 제81주년 경찰의 날 기념식 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 참석 경찰관들이 국기에 대한 경례를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 제81주년 경찰의 날 기념식 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제81주년 경찰의 날 기념식에서 참석 경찰관들이 국기에 대한 경례를 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.21/뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령은 제81주년 경찰의날 기념사에서 관계성 범죄와 이상동기 범죄가 경찰 신뢰를 흔든다며 조직 개혁을 촉구했다. 사후 대응보다 사전 예방을 강화하고, 전세사기·보조금 부정수급 등 민생 범죄는 엄정 수사하라고 했다. 관계성·이상동기 범죄로 경찰 신뢰 흔들림 지적

사후 대응보다 사전 예방 중심 전환 주문

민생 범죄 엄정 수사와 권한 책임성 강화 강조

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이재명 대통령은 21일 “최근 벌어진 잇따른 관계성 범죄와 불특정 다수를 대상으로 한 이상 동기 범죄로 경찰에 대한 신뢰가 흔들리고 국민의 불안이 커진 현실을 무겁게 받아들여야 한다”며 경찰 조직이 변화해야 한다고 촉구했다.이 대통령은 이날 제81주년 경찰의날 기념식에 참석해 “70여년간 유지돼 온 우리 형사사법 체계가 전면 개편되면서 경찰의 권한이 어느 때보다 막중해진 만큼 경찰의 책임도 더 커졌다는 사실을 명심해야 한다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 경찰의 노고를 치하하면서도 “소수의 일탈과 부족한 대응이 전체 조직의 신뢰와 평판을 깎아내릴 수 있다는 사실을 늘 경계해야 한다”고 지적했다. ‘뼈를 깎는 노력’을 강조한 이 대통령은 “잘못된 관행과 제도는 과감하게 바로잡는 개혁에 나서야 한다”며 “먼저 국민의 생명과 평온한 일상을 지키는 데 경찰의 모든 역량을 집중해 주길 바란다”고 했다.이 대통령은 특히 범죄 사전 예방에 주력해야 한다고 했다. 이 대통령은 “스토킹 등 관계성 범죄나 불특정 다수 국민에 대한 무차별 범죄에 대해서는 사후 대응에서 사전 예방으로 대전환해야 한다”며 “범죄의 위험시기를 조기에 포착하고 피해를 막을 수 있도록 특단의 대책을 마련해 예방에 총력을 다해야 한다”고 했다. 이어 “실종 사건은 골든타임을 놓치지 말고, 재난 현장에서도 관계 기관과 긴밀히 협력해 신속하게 대응해야 한다”고 덧붙였다.이 대통령은 또 공정 사회를 지적했다. 이 대통령은 “전세사기와 투자사기, 국가보조금 부정수급 등 성실하게 살아온 국민의 기회를 빼앗고 공동체의 신뢰를 무너뜨리는 범죄는 엄정하게 수사해야 한다”고 했다. 이어 “범죄로는 결코 이익을 얻을 수 없다는 원칙을 확고히 세워달라”며 “불법 수익은 끝까지 추적해 환수하고 수사 과정에서 드러난 제도의 허점은 개선해 같은 범죄가 반복되지 않도록 해야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 경찰의 커진 수사 권한에 걸맞은 민주적 통제와 책임성 확립을 강조했다. 이 대통령은 “외부의 부당한 간섭은 막되 수사 과정과 결과는 엄격하게 점검해야 한다”며 “국가경찰위원회의 실질적 역할을 강화하고 경찰 수사를 독립적으로 점검할 장치를 갖춰 주길 바란다”고 했다.이 대통령은 “범죄피해자 보호를 경찰 수사의 중요한 원칙으로 확고히 세우고 수사 과정에서 국민의 기본권과 인권이 침해되는 일이 없도록 세심하게 살펴야 한다”며 “특히 여성과 장애인, 아동 등 범죄에 취약한 ‘안전 약자’의 목소리가 소외되지 않도록 해야 한다”고 했다. 이와 관련해 수사심의위원회 안에 ‘사회적 약자 소위원회’ 설치 등을 이행해야 한다고 했다.특히 이 대통령은 “공소청·중수청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 보완수사권 부재로 인한 공백이나 국민 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치도 빈틈없이 취해야 한다”고 했다. 그러면서 “법과 제도의 개선은 최소한의 필요 조건일 뿐 충분조건은 될 수 없다”며 “경찰은 권한을 키우는 데 그치는 것이 아니라 그 권한이 국민의 생명과 기본권을 지키는 데 온전히 쓰이도록 힘써주길 바란다”고 했다.