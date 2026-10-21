최고위 참석하는 김민석 대표

이미지 확대 김민석 더불어민주당대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.2026.10.21 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.2026.10.21 안주영 전문기자

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김민석 더불어민주당대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.