‘정치적 고향’ 계양시장 찾은 李대통령…주민들 “고향에 오셨다” 환호

3기 신도시 시찰 후 시장 찾아 상인 간담회
온누리상품권으로 크로플 구매해 나누기도
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이재명 대통령이 20일 인천 계양산전통시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. 2026.10.20 청와대 제공
이재명 대통령은 20일 인천 계양산전통시장을 찾아 골목상권 목소리를 듣기 위해 상인들과 간담회를 가졌다.
이 대통령은 이날 오후 3기 신도시 주택 공급 현장 간담회를 마친 뒤 인천 계양구 계양산전통시장을 방문해 물가와 경기 상황을 점검했다고 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 전했다. 계양산전통시장은 이 대통령이 계양구에 거주하던 인천 계양을 국회의원 시절 자주 찾았던 시장이다.
이 대통령이 이손희 계양산전통시장 상인회장과 함께 시장에 들어서자, 상인들과 주민들은 박수와 함께 “환영합니다”, “잘 오셨습니다”, “자주 오세요”, “고향에 오셨습니다”라며 환호했다. 이 대통령은 이들과 악수하고 대화를 나누며 반가움을 드러냈다.
이 대통령은 온누리상품권으로 크로플을 직접 구매해 동행한 박찬대 인천시장, 김남준 더불어민주당 의원과 나눠 먹기도 했다. 이 대통령은 “맛있네”라며 참모들에게도 크로플을 권했다.
이 대통령은 시장에서 진행된 간담회에서 국회의원 시절 이야기를 나누며 상인들의 건의 사항을 경청했다. 김 의원은 “지역 주민들이 ‘대통령 마을’이라는 단어를 사용한다. 그만큼 자부심이 크다”고 분위기를 전했다.
노성철 서울시의원, 강남상가아파트 정비 첫걸음 위한 ‘기초조사 예산 1억원’ 확보 추진
노성철 서울시의회 의원(더불어민주당·동작3)은 지난 19일 서울시의회 제1대회의실에서 ‘노후 시장·공동주택 복합건축물의 정비방안 모색을 위한 정책토론회’를 열고, 상도1동 강남상가아파트의 정비 착수를 지원하기 위한 기초조사 및 정비 방향 검토 예산 1억원 확보를 추진하겠다고 밝혔다. 이번 토론회는 상도1동 강남상가아파트를 필두로 노후된 시장 및 공동주택 복합건축물의 정비 사업이 오랜 기간 표류하는 이유를 진단하고, 주민 주도의 실질적인 사업 착수를 뒷받침할 공공의 지원책을 모색하기 위해 개최됐다. 발제는 김윤석 동작구 도시정비과장이 진행했으며, 권대중 좌장이 토론을 이끄는 가운데 이수홍 동작구의원, 서울시 관계 공무원, 정비사업 전문가를 비롯해 상가 및 공동주택 소유주와 지역 주민들이 참석해 다양한 의견을 교환했다. 이 자리에서 참석자들은 좁은 부지 면적, 과도한 기존 용적률, 복잡하게 얽힌 토지 및 건물 소유권, 추진위원회 등 조직 결성의 난항, 초기 자금 마련의 압박 등을 주요 정비 걸림돌로 지목했다. 아울러 일방적인 정비 방식이나 개발구역 선점에 앞서 세밀한 기초 조사와 복수의 대안에 대한 사업성 분석이 우선되어야 한다는 제언이 모아졌다. 특히 주민
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홍의회 계양구 소상공인연합회장은 “나이가 많은 소상공인의 경우 소상공인 확인서 발급의 어려움이 크다”며 대체 방법을 검토해 줄 것을 건의했다. 이에 하준경 청와대 정책실장은 이를 검토하겠다고 화답했다.
세줄 요약
- 계양산전통시장 방문, 골목상권 점검
- 주민들 환호 속 상인들과 간담회 진행
- 소상공인 확인서 발급 어려움 건의
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