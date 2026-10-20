여야, 대구법원 국감서도 ‘손봉기 재제청’ 두고 격돌

세줄 요약 대구고법 국감에서 손봉기 대법관 후보 재제청을 둘러싼 여야 공방이 이어졌다. 국민의힘은 자질과 향판 논란을 제기했고, 민주당은 차별과 폄훼라고 반발했다. 김민기 후보의 이해충돌 가능성도 쟁점이 됐다. 손봉기 후보 재제청 놓고 여야 공방 격화

향판 표현 두고 지역 차별 논란 재점화

김민기 후보 이해충돌 가능성도 쟁점화

이미지 확대 국감서 질의하는 박형수 의원 박형수 국민의힘 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국감서 질의하는 박형수 의원 박형수 국민의힘 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스

이미지 확대 국감서 질의하는 김태규 의원 김태규 국민의힘 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국감서 질의하는 김태규 의원 김태규 국민의힘 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스

이미지 확대 국감서 질의하는 김기표 의원 김기표 더불어민주당 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국감서 질의하는 김기표 의원 김기표 더불어민주당 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.20. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대법관 후보자 손봉기 대구지법 부장판사 추천을 둘러싼 이재명 대통령과 조희대 대법원장의 갈등이 이어지는 가운데, 대구고등·지방법원 국정감사에서도 여야가 날 선 공방을 벌였다.20일 국회 법제사법위원회가 대구고법 등을 대상으로 한 국정감사에서 박형수 국민의힘 의원은 강 법원장에게 “손 후보자의 자질과 역량이 대법관으로서 부족하다고 보느냐”며 이같이 질문했다.이에 강 법원장은 “훌륭하다고 자타가 공인하는 손 부장판사가 국회 동의 절차를 밟지 못해 안타깝다”며 “조희대 대법원장과 마찬가지로 세 가지 권한(제청권·동의권·임명권)에는 우열이 없다고 본다”고 답했다.같은 당 김태규 의원은 손 후보자가 지역 법관(향판)이라는 이유로 차별을 받고 있다는 주장을 펼쳤다. 과거 법사위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 손 후보자를 두고 ‘지역 향판’이라고 표현한 점을 문제 삼은 것이다.김 의원은 “손 후보자는 해박한 법률 지식과 뛰어난 실무 능력을 갖춘 법관”이라며 “평등을 이야기하는 사람들이 정작 손 후보자를 향판이라고 폄훼하고 낮춰 보고 있다”고 주장했다. 그러면서 “대구법원 차원에서 집단으로 이에 대한 입장을 표명해야 하는 것 아니냐”고 질문했다.강 법원장은 김 의원의 질의에 “대법원장께서 충분한 시간을 두고 헌법적 쟁점을 검토한 뒤 입장을 밝히셨다”며 “더 보탤 것도, 뺄 것도 없다”고 말을 아꼈다.여야는 청와대 선호 후보로 거론되는 김민기 서울고법 고법판사의 이해충돌 가능성을 두고도 공방을 벌였다. 박 의원이 “김 후보자는 남편이 헌법재판관”이라며 “재판소원 제도가 도입된 상황에서 이해충돌 문제가 생길 수 있지 않느냐”고 질문했고, 강 원장은 “가능성이 있다고 생각한다”고 답했다.이에 여당 소속 의원들은 즉각 반발했다. 김기표 민주당 의원은 “그러면 자질을 떠나 부부 판사는 다 안 된다는 것이냐”고 따져 물었다. 같은 당 김동아 의원도 “판사가 법과 양심에 따라 판결하는 게 아니라 신분과 배우자에 따라 판결한다는 의미냐”고 목소리를 높였다.논란이 일자 강 원장은 “대법원은 소부가 있어 회피 후 재배당이 가능하지만, 헌법재판소는 전원합의체 위주로 운영되기 때문에 그 점에서 문제점이 발생할 수 있다는 취지의 말씀”이라고 해명했다.