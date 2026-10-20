내년 보선 앞두고 강릉 찾은 김민석 “시민들 판단 있을 것”

강릉 ITS 세계총회 방문한 金

강릉 보궐선거 野 귀책론 제기

“강릉 역점 사업들 챙기겠다”

이미지 확대 김민석 대표, 2026 강릉 ITS 세계총회장 방문 김민석 더불어민주당 대표가 20일 강원 강릉올림픽파크 일원에서 열린 2026 강릉 ITS 세계총회에 방문해 자율주행부터 인공지능 기반 교통관제, 차량 통신, 스마트톨링 등 다양한 교통 기술을 살펴보고 있다. 강릉 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 대표, 2026 강릉 ITS 세계총회장 방문 김민석 더불어민주당 대표가 20일 강원 강릉올림픽파크 일원에서 열린 2026 강릉 ITS 세계총회에 방문해 자율주행부터 인공지능 기반 교통관제, 차량 통신, 스마트톨링 등 다양한 교통 기술을 살펴보고 있다. 강릉 연합뉴스

이미지 확대 2026 강릉 ITS 세계총회 방문한 김민석 대표, 김민석 더불어민주당 대표가 20일 강원 강릉올림픽파크 일원에서 열린 2026 강릉 ITS 세계총회에 방문해 자율주행부터 인공지능 기반 교통관제, 차량 통신, 스마트톨링 등 다양한 교통 기술을 살펴보고 있다. 2026.10.20 강릉 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 강릉 ITS 세계총회 방문한 김민석 대표, 김민석 더불어민주당 대표가 20일 강원 강릉올림픽파크 일원에서 열린 2026 강릉 ITS 세계총회에 방문해 자율주행부터 인공지능 기반 교통관제, 차량 통신, 스마트톨링 등 다양한 교통 기술을 살펴보고 있다. 2026.10.20 강릉 연합뉴스

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 강릉을 찾아 내년 4월 보궐선거와 관련해 책임과 원인에 대한 시민 판단이 있을 것이라고 말했다. 그는 선거 전략보다 자율주행 등 강릉의 현안을 차근차근 챙기고 시민들과 대화하겠다고 했다. 강릉 보선 책임·원인에 시민 판단 언급

선거 전략보다 지역 현안·대화 우선 강조

ITS 총회서 자율주행·무인기술 점검

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김민석 더불어민주당 대표는 20일 내년 4월 강원 강릉 국회의원 보궐선거와 관련해 “보궐선거가 있게 된 책임과 원인에 대한 시민들의 판단이 있을 것”이라고 말했다.김 대표는 이날 ‘2026 강릉 지능형 교통체계(ITS) 세계총회’ 현장을 둘러본 뒤 “강릉시장을 선출해준 선상에서 ‘강릉의 발전을 위해 리더십을 변화시켜야 하지 않겠는가’라는 판단이 있으실 것으로 생각한다”고 밝혔다.강릉 보선에 대한 국민의힘 귀책론을 제기한 것으로 풀이된다. 강릉은 권성동 전 국민의힘 의원이 정치자금법 위반 혐의로 의원직 상실형을 받으면서 내년 4월 7일 보궐선거가 확정됐다.김 대표는 “선거에 대한 전략으로 접근하기보다는 자율주행 관련 기술을 포함해 강릉이 역점을 두고 있는 여러 사업을 차근차근 챙기며 시민들과 대화하며 풀어가겠다”면서 “앞으로도 지속해 방문하며 시민들 말씀을 듣겠다”고 했다.김 대표는 ITS 총회 현장에서 주요 기업들의 전시 부스를 둘러보며 원격운전 기술이 적용된 차량과 주차 로봇 등 미래 모빌리티 기술을 살펴봤다. 그는 “한국에서 전 세계 첨단 무인 자율주행 관련 기술을 함께 모아보고 논의할 수 있는 자리를 만들었다”며 “자율주행 기술 발전을 강릉에서 계속 선도하고 상징하는 계기가 된다는 점에서도 좋은 것 같다”고 말했다.