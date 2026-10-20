정부, 우크라이나 공관원 절반 철수…“전향적 조치 없어” (종합)

교민 안전 고려해 영사 인력은 잔류

이미지 확대 정부, 우크라이나 공관원 일부 철수 박두순 외교부 대변인이 20일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 정례브리핑에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려, 공관원 일부 철수를 결정했다고 밝히고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정부, 우크라이나 공관원 일부 철수 박두순 외교부 대변인이 20일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 정례브리핑에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려, 공관원 일부 철수를 결정했다고 밝히고 있다.

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세줄 요약 정부가 우크라이나 측의 사과와 설명이 없자 주우크라이나 대사관 공관원 절반가량을 철수하기로 했다. 전역에 공습 위협이 이어져 안전 확보가 어렵고, 교민 85명에 대한 대피 지원도 병행한다. 우크라이나 공관원 절반 철수 결정

사과·설명 없고 공습 위험도 지속

교민 85명 대피 지원과 안전 점검

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정부가 우크라이나 주재 대사관 공관원 일부를 철수하기로 했다. 북한군 포로 송환과 관련한 비공개 합의 문제를 둘러싸고 우크라이나 측의 사과가 이뤄지지 않자 외교적 항의의 성격을 담은 추가 조치에 나선 것으로 풀이된다.박두순 외교부 대변인은 20일 “정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우크라이나 측의 전향적 조치가 없는 상황에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려 공관원 일부 철수를 결정했다”고 밝혔다.정부는 대사관 직원 가운데 절반가량을 철수한다는 방침이다. 구체적 철수 일정은 현지 안전 상황과 우크라이나 측과의 협의 경과 등을 종합적으로 고려해 결정할 계획이다. 정부는 우크라이나 측에 철수 결정을 사전에 전달했다.현재 우크라이나에는 공관원을 제외한 우리 국민 85명이 체류 중인 것으로 파악됐다. 정부는 최근 현지 교민들에게 폴란드 이동을 권고한 것으로 알려졌다. 정부는 교민을 대상으로 대피 수요조사를 진행하고 희망자들의 출국을 지원할 계획이다.잔류 교민들의 안전을 위해 영사 업무를 담당하는 인원들은 남는다. 박 대변인은 “주우크라이나 대사관은 현지 우리 국민들과 연락체계를 지속 유지하면서 안전 공지를 수시로 전파하고 일일 안전 점검, 대피 희망 시 필요한 지원 제공 등의 안전 조치를 지속 시행할 것”이라고 말했다. 윤지완 대사대리도 최소한의 정무적 기능을 위해 잔류한다.앞서 정부는 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사를 한국으로 소환했다. 하지만 이후에도 정부가 요구하는 사과와 명확한 설명 등의 조치가 이뤄지지 않으면서 추가 조치에 나선 것으로 풀이된다.정부는 2015년 리비아와 2021년 아프가니스탄에서 현지 치안 악화 등 안보 상황을 이유로 대사관 공관원을 철수시킨 바 있다. 외교부 당국자는 “우크라이나 전역에 여행경보 4단계가 발령된 가운데 미사일과 드론을 활용한 무차별적인 공격, 방공망도 붕괴된 상황”이라며 “이러한 상황을 종합적으로 고려할 때 공관원들의 안전을 담보하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다.다만 이번엔 양국 간 외교적 갈등도 철수 결정의 배경으로 작용했다는 점에서 외교적 항의의 성격이 더 짙다는 분석이다.갈등이 지속될 경우 대사관 완전 철수 등 추가 외교 조치가 이뤄질 가능성도 있다. 박 대변인은 “기본적으로 양국 간의 협의를 통해서 원만한 해결책을 모색하는 게 저희 목적”이라며 “그러기 위해서 우리 측이 그동안 요청해 왔던 사안에 대해 진정성을 갖고 전향적인 조치를 취하고, 그다음에 양국 관계의 발전을 위해서 논의하는 단계로 가기를 기대하고 있다”고 말했다.