중수청장 국무회의 참석…李대통령 “일체의 성역 없이 수사력 총동원하라”

중수청장 “중수청 성공적으로 정착, 검찰 개혁 완수할 것”

李 “경찰, 외부 통제 제도 마련 최선 다해야”

“군중 밀집 시설 등 시설물에 대한 안전 점검 대대적으로 해 봐야”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령, 국무회의 발언

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20

xyz@yna.co.kr

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 김지용 중대범죄수사청장(왼쪽)과 김종철 경찰청장 직무대행이 20일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 나란히 앉아 있다. 2026.10.20

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(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 김지용 중대범죄수사청장(왼쪽)과 김종철 경찰청장 직무대행이 20일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 나란히 앉아 있다. 2026.10.20

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세줄 요약 이재명 대통령이 국무회의에서 중수청에 화이트칼라·권력형 부패·증권·금융 범죄를 성역 없이 수사하라고 지시했다. 수사와 기소 분리로 새 출발한 만큼 국민 우려를 해소하고 공정한 질서를 지켜야 한다고 강조했다. 중수청장 첫 국무회의 참석, 검찰개혁 상징성 부각

대통령, 성역 없는 중대범죄 수사와 엄단 주문

경찰·소방에 공정성 강화와 안전 점검 지시

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이재명 대통령은 20일 김지용 중대범죄수사청장을 향해 “화이트칼라 범죄나 권력형 부패 범죄, 증권·금융 범죄 등 국민의 삶을 파괴하고 사회 질서를 어지럽히는 중대 범죄에 대해 네 편, 내 편 가르지말고 일체의 성역 없이 수사력을 총동원해서 엄단해야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하며 “중수청의 존재 의의와 필요성을 국민께 증명해주시기 바란다”며 이처럼 말했다.이날 김 청장은 임명 후 처음으로 국무회의에 참석했다. 국무회의 참석 논란에 대해 김 청장은 전날 “관련 법령과 관계 기관과 협의해서 적절히 결정하도록 하겠다”고 밝힌 바 있다.이 대통령은 “수사와 기소를 완전히 분리하고 공소청과 중수청이 소속 부처까지 달리하는 검찰개혁이 제도적으로 완비됐다”며 “중수청이 독립적인 중대범죄 수사 기관으로 새 출발 하게 된 만큼 새로운 각오와 다짐이 필요해 보인다”고 지적했다.이어 “처음 출발하는 기관이라 부족한 것도 많을 것”이라면서도 “검찰개혁에 대해 우리 국민들이 가지고 계신 우려와 불안을 해소하고 최소한의 사회 질서를 공정하게 유지하는 이 중차대한 업무를 신속하고 엄정하게 수행해주시길 바란다”고 했다.김 청장은 인사말에서 “중수청을 성공적으로 정착시켜 검찰 개혁을 완수하고 국민권익 보호에 최선을 다하겠다”고 했다.이 대통령은 또 모두 발언에서 내일 제81주년 경찰의 날임을 지적하며 “현재 우리 경찰은 중대한 변화와 도전을 맞이하고 있다”고 했다. 이 대통령은 “국민의 기대에 맞게 수사의 공정성, 투명성, 책임성을 높이고 강력한 내부 자정과 외부 통제 제도 마련에 최선을 다해 주시기 바란다”고 덧붙였다.이 대통령은 부천 화재 사고로 세상을 떠난 고 김진석 소방위를 추모하며 “국민의 생명과 안전을 위해 목숨 바쳐 헌신한 김 소방위를 우리 국민들은 영원히 기억할 것”이라고 말했다. 이어 “단 한 사람의 생명이라도 더 살리는 정부가 될 수 있도록 우리 사회 전반의 제도와 인프라를 세심하게 정비해나가야겠다”며 군중 밀집 시설이나 교량 같은 시설물에 대한 안전 점검을 대대적으로 해보라고 지시했다.