정치 국정감사대책회의 발언하는 정점식 원내대표 안주영 기자 입력 2026-10-20 09:34 수정 2026-10-20 09:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/20/20261020500033 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정점식 국민의힘 원내대표가 20일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정점식 국민의힘 원내대표가 20일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20 안주영 전문기자 정점식 국민의힘 원내대표가 20일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지