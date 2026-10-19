혁신당 “순풍 분다” 조희대 새 탄핵안 공개… 與 지도부는 “국감 뒤 본격 논의”

혁신, 민주에 공동TF·총회 등 제안

민주 일각서도 “탄핵 적극 추진을”

31일 김건희 석방 땐 논의 ‘급물살’

이미지 확대 조국혁신당 황현선 최고위원(왼쪽 세 번째)이 19일 국회 ‘12ㆍ3 계엄 해제’ 상징석 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안과 관련한 발언을 하고 있다. 2026.10.19

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조국혁신당 황현선 최고위원(왼쪽 세 번째)이 19일 국회 ‘12ㆍ3 계엄 해제’ 상징석 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안과 관련한 발언을 하고 있다. 2026.10.19

연합뉴스

세줄 요약 조국혁신당이 조희대 대법원장 탄핵소추안 요약본을 공개하며 민주당에 공동 행동을 촉구했다. 탄핵 사유로는 이재명 대통령 사건 파기환송, 대법관 제청 지연, 국감 선서 거부 등이 거론됐다. 민주당은 국감 뒤 의견 수렴과 본격 논의를 하겠다는 분위기다. 조국혁신당, 조희대 대법원장 탄핵안 요약본 공개

민주당에 공동 행동 촉구, 탄핵 동참 압박

민주당 지도부, 국감 뒤 본격 논의 방침

2026-10-20 5면

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조국혁신당은 19일 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 공개하며 더불어민주당에 동참을 압박했다. 민주당 내에서도 탄핵 주장이 계속 나오고 있지만 신중론도 적지 않은 만큼 지도부는 일단 의견 수렴부터 하겠다는 입장이다.신장식 혁신당 대표는 이날 국회 12·3 계엄 해제 국회 상징석 앞에서 현장 최고위원회를 열고 조 대법원장 탄핵안 요약본을 발표했다. 전문은 이번 주 민주당에 전달한 후 공개한다는 계획이다. 혁신당은 지난해 10월에도 조 대법원장 탄핵안을 공개한 바 있다.혁신당은 조 대법원장 탄핵소추 사유로 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결, 대법관 후보자 제청 지연 및 재제청 요구 거부, 국정감사 선서 및 증언 거부, 격려금 지급 및 업무추진비 부정 사용 의혹 등을 꼽았다.신 대표는 “지금은 (탄핵 추진의) 역풍이 아니라 순풍이 불고 있다”며 “하루빨리 혁신당을 포함한 민주진보진영, 그리고 민주당의 공동 행동을 시작하자. 공동 태스크포스(TF)를 만들어도 좋고, 공동 의원총회도 좋다”고 말했다. 탄핵소추안 발의에는 재적 의원 3분의 1 이상의 동의가 필요해 민주당의 협조 없이는 혁신당(12석)이 독자적으로 할 수 없다.민주당 내에서도 조 대법원장 탄핵 추진에 속도를 내야 한다는 목소리가 계속 나오고 있다. 이성윤 최고위원은 최고위원회의에서 “당 차원에서 조희대 탄핵 논의를 적극 추진해야 한다”고 했다. 5선 박지원 의원은 SBS 라디오에서 “탄핵소추되면 직무정지 효과를 가져올 수 있으니 지도부에서 잘 생각할 것”이라고 했다.지도부는 국정감사가 끝난 뒤 탄핵 추진 여부에 대해 본격적인 논의를 할 것으로 보인다. 특히 오는 31일 김건희 여사의 석방 여부가 결정에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김의겸 의원은 김어준 씨 유튜브 방송에서 “사실 민주당 내에서 그 (조 대법원장 탄핵) 분위기가 아직은 덜 익은 게 사실”이라면서도 “(오는) 31일 김건희가 석방되는 그 꼴을 보게 되면 그다음 조희대 탄핵으로 넘어갈 수밖에 없는 객관적인 상황”이라고 말했다.