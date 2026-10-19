여야, 22일 최길수 특별감찰관 청문보고서 채택 합의…적격·부적격 병기(종합)

서영교 “최길수 후보자에게 양해 말씀”

김의겸 “협의 완료되면 국감 중에도 처리”

이미지 확대 최길수 특별감찰관 후보자가 지난달 18일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 법사위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최길수 특별감찰관 후보자가 지난달 18일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 법사위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

세줄 요약 여야가 최길수 특별감찰관 후보자 인사청문경과보고서를 22일 채택하기로 합의했다. 보고서에는 적격과 부적격 의견을 병기하고, 공소청 국정감사 중 전체회의에서 처리할 계획이다. 앞서 청문회는 열렸으나 야당 반대로 채택이 미뤄졌다. 여야, 최길수 특별감찰관 보고서 22일 채택 합의

적격·부적격 의견 병기, 국정감사 중 전체회의 처리

청문회는 진행됐으나 야당 반대로 채택 지연

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여야는 19일 최길수 특별감찰관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 오는 22일 채택하기로 했다.국회 법제사법위원회 여당 간사인 김의겸 더불어민주당 의원 측은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 김 의원 측은 “오는 22일 공소청 국정감사 중 전체회의를 열고 최 후보자에 대한 청문보고서에 적격 의견과 부적격 의견을 병기해 채택하기로 여야 간사 간 합의했다”고 설명했다.앞서 민주당 소속 서영교 법사위원장은 이날 기자회견을 열고 “최 후보자에게도 양해 말씀드렸다”며 “조속한 시일 내에 다시 여야 협의 거쳐 보고서를 통과시키겠다”고 했다.김 의원도 “협의가 완료되면 국정감사 중에라도 경과보고서를 처리할 것”이라고 했다.이어 “인사청문회 당일 경과보고서 채택 관련 심사를 제안했으나 ‘채택에 동의하지 않겠다’는 야당 의견이 있었다”며 “지난달 21일 전체회의에서도 야당 간사만 참석해 협조하지 않겠다는 취지의 발언으로 다음 회의로 순연됐다”고 설명했다.앞서 여야는 지난달 최 후보자에 대한 인사청문회를 실시했으나 경과보고서 채택에는 이르지 못했다.