李대통령 “전작권 환수 한미 간 잘 협의”…취임 500일 깜짝 간담회 공개

“한미 정보기관, 이견이 있지만 작은 이견”

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단]

hama@yna.co.kr

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단]

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(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 이재명 대통령이 19일 언론인들의 취재 공간인 청와대 춘추관 로비에서 기자들과 간담회를 하고 있다. 2026.10.19 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 이재명 대통령은 취임 500일 간담회에서 전시작전통제권을 조기에 환수해야 하며 충분히 가능하다고 밝혔다. 한미 협의도 환수하는 방향으로 잘 진행되고 있다고 했고, 정보기관 간 이견은 국익 차이에서 생기는 자연스러운 현상이라고 설명했다. 전작권 조기 환수 의지 재확인

한미 협의 순조롭다는 입장 표명

정보기관 이견은 국익 차이 설명

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이재명 대통령은 19일 전시작전통제권(전작권) 전환과 관련해 “조기에 환수해야 하고 충분히 그렇게 할 수 있으며 한미 간 협의도 돌려받는 쪽으로 잘 협의되고 있다”고 밝혔다. 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 ‘조건 변화’를 언급했지만 임기 내 환수 의지를 분명히 한 것이다.이 대통령은 취임 500일을 기념해 이날 청와대 춘추관에서 출입기자들과 깜짝 오찬 겸 간담회를 하고 각종 현안에 대한 입장과 계획을 밝혔다.이 대통령은 전작권 전환과 관련해선 “당연히 스스로 감당해야 하고 충분히 스스로 감당할 수 있다는 게 제 생각”며 “(미측이) 충분히 작전할 수 있는지 확인한 다음에 넘겨주겠다는 건 고마운 일이긴 한데 우리 스스로 해야 할 일 아닌가 생각한다. 잘될 것”이라고 했다.이 대통령은 한미 정보기관 간 불협화음이 나온다는 지적에는 “100% 부모·형제처럼 사이좋은 부부처럼, 한 몸처럼 그런 상태라고 할 수는 없겠다. 당연히 이견이 있다”고 했다. 그러면서도 “누가 뭘 잘못해서가 아니고 각자가 자기 국익을 지켜나가는 과정에서 생기는 작은 이견 정도라고 생각한다”고 말했다.또 “다 독립된 자주적인 국가들이기에 현상에 대한 입장, 어떤 결론이 각자의 국익에 미치는 상황에 대한 이해관계가 달라서 얼마든지 (이견이) 있을 수 있는 것”이라고 일각의 우려를 일축했다.이 대통령은 북미 정상회담 가능성에 대해 “제가 가진 정보는 없다”고 했다.한편 청와대는 당초 90분간 이뤄진 간담회를 비공개로 진행하려 했지만 이 대통령이 공개해도 된다고 하면서 관련 내용이 보도됐다.청와대 대변인실은 “이 대통령은 민생, 경제, 외교 등 주요 국정 현안에 대해 언론 의견을 청취하고자 사전 계획 없이 춘추관을 방문해 기자 간담회를 가졌다”며 “비공개 간담회를 공개로 바꾼 것은 이 대통령의 평소 가감 없이 국민과 소통하려는 의지가 반영된 것”이라고 설명했다.