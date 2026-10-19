“비겁함의 극치”…캄보디아로 떠난 이임생, 청문회 이어 국감장에도 안 나온다

세줄 요약 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임에 관여한 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 캄보디아 팀 훈련 일정을 이유로 청문회에 이어 국정감사에도 나오지 않았다. 민주당은 책임 회피라며 강하게 비판했다. 캄보디아 훈련 이유로 국감 불출석 통보

청문회 이어 증인 출석 회피 논란 확산

민주당, 책임 회피·해외 도피성 취업 비판

이미지 확대 캄보디아 프로축구 나가월드FC는 소셜미디어(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술이사로 선임했다”고 밝혔다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아 프로축구 나가월드FC는 소셜미디어(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술이사로 선임했다”고 밝혔다. 인스타그램 캡처

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홍명보 전 축구대표팀 감독 선임에 관여한 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 지난 청문회에 이어 국정감사에도 출석하지 않는다.19일 더불어민주당 조계원 의원실에 따르면 이 전 이사는 오는 21일 열리는 대한체육회 국정감사에 참석할 수 없다는 입장을 전했다. 이 전 이사는 “현재 맡고 있는 캄보디아 팀의 훈련 일정이 있어 항공편까지 고려하면 3~4일간 자리를 비우는 것이 불가능하다”며 불출석 사유서를 제출했다.그는 현재 캄보디아 프리미어리그 나가월드FC의 테크니컬 디렉터를 맡고 있다.앞서 국회 문화체육관광위원회는 지난 14일 전체회의에서 이 전 이사와 이용수 대한축구협회 회장 직무대행 등 국정감사 증인 13명에 대한 출석 요구의 건을 의결했다. 이 전 이사 등은 21일 국정감사 증인으로 채택됐다.문체위는 이들을 대상으로 축구협회 운영상의 문제점과 국가대표팀 감독 선임 과정 등을 질의할 예정이었다. 특히 이 전 이사에게는 지난 홍 전 감독의 선임 과정의 정당성을 집중적으로 따져 물을 계획이었다.조 의원은 “지난 청문회에 이어 이번 국정감사도 캄보디아 팀 훈련이라는 궁색한 핑계를 대며 피하고 있다”며 “책임을 회피하기 위한 ‘해외 도피성 취업’에 불과하며 비겁함의 극치”라고 비판했다.이 전 이사와 함께 권오갑 한국프로축구연맹 총재도 건강상의 이유로 국정감사 불출석 사유서를 제출했다.