정치 물 마시는 추미애 지사 도준석 기자 입력 2026-10-19 15:17 수정 2026-10-19 15:17 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/19/20261019500204 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추미애 경기도지사가 19일 경기도청에서 열린 국토교통위 경기도청 국정감사에서 물을 마시고 있다. 2026.10.19 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 추미애 경기도지사가 19일 경기도청에서 열린 국토교통위 경기도청 국정감사에서 물을 마시고 있다. 2026.10.19 도준석 전문기자 추미애 경기도지사가 19일 경기도청에서 열린 국토교통위 경기도청 국정감사에서 물을 마시고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지