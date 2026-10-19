與 “특별감찰관 청문보고서 조속한 시일 내 통과시키겠다”

서영교 “최길수 후보자에게 양해 말씀”

김의겸 “협의 완료되면 국감 중에도 처리”

이미지 확대 최길수 특별감찰관 후보자가 지난달 18일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 법사위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최길수 특별감찰관 후보자가 지난달 18일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 법사위원 질의에 답하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

세줄 요약 더불어민주당이 최길수 특별감찰관 후보자 인사청문회 보고서를 조속한 시일 내 채택하겠다고 했다. 서영교 법사위원장은 후보자에게 양해를 구했고, 여야 협의를 다시 거쳐 보고서를 통과시키겠다고 설명했다. 김의겸 의원은 협의가 끝나면 국정감사 중에도 경과보고서를 처리할 수 있다고 했다. 특별감찰관 후보자 보고서 조속 채택 방침

서영교, 여야 재협의 뒤 통과 추진 설명

김의겸, 국정감사 중 처리 가능성 언급

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당은 19일 최길수 특별감찰관 후보자 인사청문회 보고서를 조속한 시일 내 채택하겠다고 했다.민주당 소속 서영교 국회 법제사법위원장은 이날 기자회견을 열고 “최 후보자에게도 양해 말씀드렸다”며 “조속한 시일 내에 다시 여야 협의 거쳐 보고서를 통과시키겠다”고 했다.법사위 민주당 간사인 김의겸 의원은 “협의가 완료되면 국정감사 중에라도 경과보고서를 처리할 것”이라고 했다.이어 “인사청문회 당일 경과보고서 채택 관련 심사를 제안했으나 ‘채택에 동의하지 않겠다’는 야당 의견이 있었다”며 “지난달 21일 전체회의에서도 야당 간사만 참석해 협조하지 않겠다는 취지의 발언으로 다음 회의로 순연됐다”고 설명했다.앞서 여야는 지난달 최 후보자 인사청문회를 실시했으나 청문보고서 채택은 아직 이뤄지지 않고 있다.