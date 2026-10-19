박철우 중앙공소청장 “공소청 된 것에 착잡함 느껴…국민 위해 최선 다할 것”

정용환 직무대리 “새로운 제도 충실히 운영되도록 노력”

이미지 확대 국정감사 질의 답변하는 박철우 서울중앙지방공소청장 박철우 서울중앙지방공소청장. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국정감사 질의 답변하는 박철우 서울중앙지방공소청장 박철우 서울중앙지방공소청장. 뉴시스

세줄 요약 박철우 서울중앙지방공소청장은 국회 국정감사에서 검찰의 공소청 전환에 착잡함을 드러냈다. 직접 거악을 척결하고 보완수사로 부족함을 살피던 기능과 명칭이 사라진 점을 아쉬워했고, 과거 권한 남용에 대해서는 국민에게 죄송하다고 말했다. 공소청 전환에 대한 착잡한 소회 표명

거악 척결·보완수사 기능 상실 아쉬움

과거 권한 남용에 대한 국민 사과

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박철우 서울중앙지방공소청장이 19일 검찰청이 공소청으로 바뀐 것에 대해 “착잡한 마음을 금할 수 없다”고 말했다.박 청장은 이날 오전 국회 법제사법위원회 국정감사에서 ‘공소청 전환 후 첫 국정감사에 대한 소회를 밝혀달라’는 곽규택 국민의힘 의원 질의에 대해 이같이 밝혔다.그는 “많은 기능 중 직접 거악을 척결하는 부분도 중요한 부분이었다. 그 기능이 없어지는 것은 물론이고, 1차 수사기관에 대해 한번 더 살펴보고 부족함이 없는지 살펴보는 보완수사 기능이 없어지고, 명칭까지 공소청으로 된 것이 매우 착잡하다”고 강조했다.과거 검찰의 권한 남용에 대해서는 “절제되지 못했거나, 형평성·공정성에 어긋나는 점이 있었다. 국민에게 죄송하게 생각한다”고 말했다. 다만 그는 “국민을 위해서 검찰이 해야 할 본연의 기능이 있는 것이고, 언제까지든 연연하지 않고 최선을 다하고자 하는 마음”이라고 덧붙였다.정용환 서울광역공소청장 직무대리는 “새로운 형사사법 제도가 충실하게 운영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.법사위는 이날 오전 10시부터 국회에서 서울·수원 광역공소청과 서울중앙지방공소청 등을 대상으로 국정감사를 진행하고 있다.